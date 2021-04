Ludovick Bourgeois et sa conjointe attendent un bébé

Partager







Dimanche midi, Ludovick Bourgeois a annoncé une bonne nouvelle via son compte Instagram.

«Des beaux projets pour 2021! Une maison et..............! Swipe right pour voir l’autre projet en construction», accompagne une photo du chanteur et de sa conjointe, Olivia Rochon.

C’est quand on glisse vers l’autre photo qu’on voit une photo d’un petit pyjama sur lequel reposent des photos d’une échographie, nous faisant comprendre que la paire attend un petit poupon.

Une publication sur la page d'Olivia confirme la joyeuse nouvelle et précise que ce sera une petite fille.

Il s’agit d’un premier enfant pour le couple, qui est ensemble depuis deux ans.

