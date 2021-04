5 repas gastronomiques à emporter pour une soirée chic à la maison

Partager







Vous vous ennuyez des soirées au restaurant à vous délecter de petits plats soigneusement concoctés par votre chef préféré? Vous n’êtes certainement pas les seuls!

Question de prendre son mal en patience, ces adresses de fine gastronomie vous offrent des plats pour emporter pour tous les goûts. Vivement le resto à la maison!

Voici donc 5 restaurants de fine gastronomie à déguster en mou à la maison!

L’institution de fine gastronomie portugaise Ferreira propose aussi des boîtes gourmandes à cuisiner ou des plats sous vide, composés de savoureux fruits de mer et de poissons. Le restaurant est surtout connu pour son assiette de morue noire en croûte de cèpes et accompagnée d’une purée de pommes de terre, de champignons et d'une sauce réduction au Porto. Vous pouvez aussi vous commander des poissons crus marinés à la portugaise prêts-à-cuisiner.

*Passez votre commande au 514 848-0988 dès 9h tous les jours ou réservez en ligne ici.

Le célèbre chef Daniel Boulud s’invite dans votre chaumière! En effet, le restaurant du chic hôtel Ritz-Carlton a revisité son menu traditionnel en formule pour emporter. En entrée, on retrouve le délicieux saumon fumé maison, la salade d’endives avec fromage bleu ou encore la terrine de foie gras. En plat principal, on se délecte des short ribs de bœuf braisé servis avec pommes de terre rattes ou encore les pétoncles, taboulé de choux-fleurs et sauce safran.

*Passez votre commande par téléphone au (514) 905–0787 ou par courriel à bouludchezvous@ritzmontreal.com tous les jours entre 7h et 15h. Tous les détails ici.

L’équipe du Jatoba ne dérougit pas en popularité, même en pleine pandémie. En attendant qu’on puisse profiter de leur magnifique terrasse cet été, le chef Olivier Vigneault offre plusieurs éléments de son menu régulier pour emporter. Des dumplings au fameux riz au canard (vous devez absolument essayer ce délice), en passant par les sashimis, les tatakis, la salade de papaye et l’extraordinaire morue noire, impossible de ne pas combler vos envies de cuisine asiatique. Il est aussi possible de commander une bouteille de saké!

* Passez votre commande par téléphone (514) 871-1184 ou réservez en ligne ici.

Le talentueux chef Marc-André Jetté s’est aussi réinventé en attendant la réouverture des restaurants et présente un service de traiteur avec des plats prêts-à-manger et des repas prêts-à-cuisiner. Dans le prêt-à-manger, on se régale de sa réconfortante lasagne au bœuf braisé, tomate et mozzarella de bufflonne du Québec ou de son parmentier maison au canard de la ferme de la Canardière et champignons. On adore retrouver des produits du terroir québécois!

* Passez votre commande en ligne ici.

Le restaurant Graziella du Vieux-Montréal, reconnu pour son savoir-faire de la cuisine italienne, nous présente des pâtes prêtes-à-cuisiner, dont les parpadelles avec ragoût de porc, les gnocchis, les gnudi de ricotta et épinards. Vous pouvez également combler votre appétit avec les plats prêts-à-manger composés d’un ossobuco, d’une fritelle de morue, de saucisses de porc, d’une lasagne et la tartelette d’asperge. Miam!

* Passez votre commande en ligne ici.

