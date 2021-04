After: un «prequel» et une 5e suite sont en développement et les fans capotent

Partager







Fans de After, réjouissez-vous! La saga ne se terminera pas après les 3e et 4e film, on aura droit à deux autres histoires en plus!

Après After et sa suite, After We Collided, on retrouvera bientôt Tessa et Hardin dans After We Fell et After Ever Happy. Les deux films qui concluent leur histoire d’amour furent filmés en même temps en 2020 et devraient arriver sur nos écrans dans les prochains mois.

Les fans croyaient que cela s’arrêtait là, mais non! Castille Landon, la réalisatrice des deux derniers films, a dévoilé au magazine Teen Vogue que l’univers After était en pleine expansion. Voici tout ce qu’on sait.

Le «prequel» de After

L’antépisode, donc l’histoire qui se déroule avant les événements qui ont débuté dans After, seront inspirés par le livre de type prequel d’Anna Todd, Before.

Celui-ci suivait l’histoire du premier tome, After, mais selon la perspective de Hardin. Le film ajoutera à ça plusieurs scènes sur le jeune homme, sa vie avant Tessa, et toutes les épreuves qu’il a vécu durant sa jeunesse.

Puisque ce film se déroule dans le passé, Hero Fiennes-Tiffin, aujourd’hui âgé de 23 ans, ne reprendra pas le rôle de Hardin. On a hâte de voir qui incarnera le personnage plus jeune!

La suite «nouvelle génération» de After

Il y aura aussi une suite qui se déroule plusieurs années dans le futur. Celle-ci va se concentrer sur les enfants de Tessa et Hardin, Emery et Auden, ainsi que leur cousine Addy.

Ces personnages sont mentionnés brièvement dans l’épilogue du roman After Ever Happy, mais on en apprendra plus sur eux dans le film.

Hardin et Tessa ne seront que des personnages secondaires dans cette suite, et ils seront joués par des acteurs plus âgés.

On ne connaît pas encore beaucoup de détails sur ces deux films, mais ils seront filmés un à la suite de l’autre dès l’automne 2021!

On a hâte d’en apprendre plus sur l’univers cinématographique After.

