Décès de Helen McCrory: les acteurs d’Harry Potter lui rendent hommage

Partager







Tom Felton et Jason Isaacs ont salué la mémoire d'Helen McCrory, avec qui ils ont joué dans la saga Harry Potter, à la suite à son décès, vendredi dernier.

• À lire aussi: Helen McCrory, l'interprète de Narcissa Malfoy dans Harry Potter, est décédée

L'actrice britannique, qui a joué Narcissa Malfoy dans la série de films, a perdu sa bataille contre le cancer chez elle à Londres et l'acteur, qui a incarné à l’écran son fils Drago Malfoy, l'a remerciée d'avoir influencé sa carrière.

«Tellement triste de lui dire adieu si soudainement, je n'ai jamais eu l'occasion de lui dire, mais elle m'a tellement aidé à me façonner en tant que personne, devant et hors caméra. Elle a toujours été elle-même sans relâche, esprit aiguisé comme un rasoir, éloquente, gentille et chaleureuse, elle ne se laissait faire par aucun imbécile, mais accordait de son temps à tout le monde. Merci d'avoir éclairé la voie à suivre et de m'avoir tenu la main quand j'en avais besoin», a déclaré Tom Felton sur Instagram.

Jason Isaacs, qui a incarné le mari de Narcissa Malfoy, Lucius, a ajouté: «Il y a des décennies, Helen et moi avons auditionné ensemble pour un film. Je suis rentré à la maison et j'ai dit à Emma [Hewitt, sa femme]: ''Je pense que je viens de rencontrer la plus grande actrice que j'aie jamais vue''. Après des années à la regarder fasciner son public, je ne le pense plus... Je le sais.»

Il a ajouté que sa covedette était «indécemment drôle, scandaleusement polissonne et avec un cœur empathique de la taille d'une planète». «Aussi constamment impressionné que je l'étais dans les films de Harry Potter, être marié à l'écran et rire avec la grande Helen McCrory sera toujours un moment fort de ma vie, a-t-il écrit. Ce dont elle était la plus fière, cependant, a été de construire et d'aimer la famille qui était son fondement. Ils ont tellement perdu et j'envoie tout mon amour à Damian et aux enfants.»

Le mari d'Helen McCrory, l’acteur Damian Lewis, a annoncé sa mort sur Twitter vendredi, notant qu'elle est décédée paisiblement à la maison, à la suite d'une «bataille héroïque» contre le cancer. Il a depuis ajouté une nouvelle déclaration dans un article d'opinion pour le Sunday Times, la qualifiant d'«encore plus brillante en tant que personne qu'en tant qu'actrice».

«Je n'ai jamais vu personne répandre le bonheur aussi consciemment», a-t-il écrit, expliquant que les infirmières qui s'occupaient de sa défunte épouse avaient hâte de la voir «parce qu'elle améliorait leur journée». «Je n'ai jamais connu personne capable de profiter autant de la vie. Sa capacité à être dans le présent et à profiter du moment était une source d'inspiration. [...] Elle me manque déjà. Elle a brillé plus brillamment ces derniers mois que vous ne l'imaginez, plus fort que la plus brillante des étoiles», a ajouté Damian Lewis.

Helen McCrory avait 52 ans et laisse derrière elle, outre son époux, leurs deux enfants, Manon (14 ans) et Gulliver (13 ans).