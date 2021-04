Google Earth: vous pouvez maintenant retourner près de 40 ans en arrière et voir les effets du réchauffement climatique sur la Terre

Partager







Google Earth vous propose maintenant de remonter dans le temps et d’assister à l’évolution de la Terre. Grâce à des millions d’images satellites, vous pourrez reculer jusqu’en 1984 et constater les effets du réchauffement climatique sur la planète.

Le résultat est aussi impressionnant que préoccupant, alors que l’on peut littéralement assister à la déforestation de la forêt amazonienne, à la fonte de la calotte glaciaire du Groenland, ou même à l’évolution des plus grandes villes du monde.

Google a regroupé en cinq grands thèmes l’évolution qu’a connue la planète depuis 1984: métamorphose des forêts, beauté fragile, sources d’énergie, réchauffement planétaire et expansion urbaine.

Plusieurs dizaines de vidéos sont également disponibles à travers une liste de lecture sur YouTube pour suivre l’évolution de certains lieux en particulier.

Ici, par exemple, on peut assister à l’évolution de certaines grandes villes du monde:

https://youtu.be/v74_mf2usc0

Et ici, on peut suivre la fonte de la calotte glaciaire et l’augmentation du niveau de la mer:

https://youtu.be/NHf-xSvpF-Y

La fonctionnalité, nommée «Timelapse» et développée en partenariat avec la NASA et l’Agence spatiale européenne (ESA), est accessible sur le web via l’application Google Earth.

