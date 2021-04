Le blond «citron-miel» de Lucy Hale sera LA couleur de l’été 2021

Partager







Lucy Hale a tout récemment changé de tête et sa nouvelle couleur risque d’être très populaire cet été.

L’actrice de Pretty Little Liars en a surpris plus d’un lorsqu’elle a troqué son brun foncé habituel pour un roux chaud et vibrant.

La jeune femme avait dévoilé son nouveau look en septembre dernier, pour finalement revenir au brun quelques mois plus tard.

Nous savons maintenant qu’elle était en processus, depuis un moment déjà, pour pâlir lentement, mais sûrement sa crinière, et elle vient de dévoiler le résultat!

Présentement à Londres pour filmer une série de type drame policier, Lucy a partagé sur Instagram sa toute nouvelle chevelure blonde.

Le coloriste britannique John Clark est responsable de cette teinte de blond magnifique qu’il a lui-même qualifiée de «citron miel».

Ce blond doré, mais pas trop jaune, lui va à merveille, et on s’attend à le voir partout cet été!

