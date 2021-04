Xbox Cloud Gaming (xCloud) arrive en bêta sur iOS et PC

Partager







Le service Xbox Cloud Gaming (xCloud) de Microsoft sera enfin disponible sur iOS et PC, pas plus tard que demain, 20 avril. L’accès à la phase bêta reste toutefois limité et sera seulement accessible sous invitation.

Lesdites invitations pour participer au programme d'essai seront envoyées par Xbox. Il suffit donc de vérifier le compte courriel associé à votre profil Xbox pour vérifier si une invitation vous a été envoyée.

Le service sera accessible à l'adresse www.xbox.com/play, où les abonnés Xbox Game Pass Ultimate qui ont été invités à essayer la version bêta pourront jouer à des jeux Xbox via les navigateurs Edge, Chrome ou Safari.

Plus de 100 jeux seront disponibles et les testeurs pourront utiliser une manette compatible Bluetooth ou USB ou simplement utiliser des commandes tactiles sur l’écran du téléphone mobile.

La bêta est présentement limitée à 22 pays:

Autriche

Belgique

Canada

Tchéquie

Danemark

Finlande

France

Allemagne

Hongrie

Irlande

Italie

Corée

Pays-Bas

Norvège

Pologne

Portugal

Slovaquie

Espagne

Suède

Suisse

Royaume-Uni

États-Unis

«La version bêta limitée est le moment pour tester et apprendre; nous enverrons plus d'invitations en continu aux joueurs dans les 22 pays pris en charge, évaluerons les commentaires, continuerons d'améliorer l'expérience et ajouterons la prise en charge de plus d'appareils », déclare Catherine Gluckstein, responsable de xCloud.

C’est la première fois que le streaming de jeux Xbox est disponible sur les appareils iOS. Le lancement du service avait eu lieu exclusivement sur les téléphones et tablettes Android l’année dernière. En raison des restrictions d’Apple sur les jeux dans le nuage, Microsoft n’avait pas été en mesure de proposer le service sur iPhone et iPad.

Aucune date n’a encore été dévoilée pour la disponibilité du service pour tous. Toutefois, Microsoft souhaite ouvrir le service à ses membres Game Pass Ultimate dans les prochains mois.

