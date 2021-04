5 boissons à base de cannabis pour célébrer le 4/20

Partager







Le 4/20 (qui se prononce en anglais four twenty) est le jour de célébration mondiale des consommateurs de marijuana, soit le 20 avril à 16h20.

Cette tradition des années 70 qui provient de la Californie perdure dans le temps et les fumeurs d’herbe sont plusieurs dans le monde à souligner cette journée.

Voici donc 5 boissons à base de cannabis à découvrir à la SQDC (pour une consommation responsable).

*L’âge légal au Québec pour consommer du cannabis est de 21 ans

Les boissons d’eau gazéifiée Everie sont infusées au CBD (10 mg). On retrouve trois saveurs aux fruits : lime et citron, fruit du dragon et melon d’eau et mangue et fruit de la passion. Elle pourrait laisser une impression de relaxation et créer un sentiment de joie. Au goût, ce breuvage est légèrement sucré et donne l’impression de boire un jus pétillant. On indique que les boissons Everie peuvent créer une sensation de joie.

*À 5,30$ pour une canette de 269 mL

Achetez ici.

Les produits canadiens naturellement aromatisés de Quatreau comprennent quatre variétés, soient au concombre et menthe, fruit de la passion et goyave, gingembre et lime et bleuet et baie d’açai. Quatreau est une solution de rechange aux boissons sucrées et caféinées ou même à l’alcool, car elle contient du CBD (20 mg), pour une sensation de calme et même d’euphorie. Cette boisson est tout indiquée pour les consommateurs avertis.

*À 5,30$ pour une canette de 355 mL

Achetez ici.

Cette fois-ci la compagnie Tweed propose les boissons prêts-à-boire Houndstooth & Soda à base de THC. Cette boisson est conçue à partir de la fleur de cannabis qui donne un goût subtil de cannabis. Cette eau gazéifiée sans sucre (seulement 3 calories) et non alcoolisée est à base de THC (2 mg). On a l’impression de boire une eau Perrier au pote, qui donne un effet déstressant et très rafraîchissant.

*À 4,70$ pour une canette de 355mL

Achetez ici.

Avec une faible teneur de THC (2,5 mg) et de CBD (2,5 mg), le thé glacé noir au citron et le thé glacé au vert au miel de la marque Veryvell sont conçus autant pour les consommateurs avertis que les débutants. Ces thés glacés aux notes de citron ou au miel sont désaltérants, surtout lors d’une chaude journée ensoleillée. La gamme Veryvell est aussi composée de boissons pétillantes. Les amateurs auront un sentiment de joie et même un niveau de créativité plus élevé.

*À 6,00$ pour une canette de 355 mL

Achetez ici.

Mollo n’est pas une bière, mais grâce à son goût, on pourrait s’y méprendre. À base d’orge, la boisson à base de cannabis Mollo se savoure comme une bière légère, mais contient les effets relaxants de la fameuse plante. De plus, les consommateurs ont le choix de la Mollo 2,5 qui contient 2,5 mg de THC et de CBD ou la Mollo de 5 mg, qui contient la double dose de THC et CBD.

*À 3,00$ pour Mollo 2,5 et 6,00$ pour Mollo 5 pour une canette de 355 mL

Achetez ici.

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s

s

s

s

s

s