Événement Apple qui présente de nouveaux iMac, iPad Pro, AirTag et Apple TV 4K

Le clou de ce grand déballage de nouveautés chez Apple est sans contredit les nouveaux ordinateurs tout-en-un iMac qui adoptent la fameuse puce M1 qui rassemble toutes les composantes de traitement numérique, graphique et de mémoire vive.

iMac M1 avec TouchID

Presque aussi mince qu’un iPad, les nouveaux iMac M1 ne font que 11,5 mm d’épaisseur et sont doté d’un écran 24 po Retina 4,5K affichant 11,3 millions de pixels, 500 nits de luminosité et plus d’un milliard de couleurs.

La puce M1 de l’iMac compte huit cœurs, même nombre pour la carte graphique. Apple avance un gain de 85 % en performance (CPU) et jusqu’à 50 % en calcul graphique par rapport à un iMac 21.5 po le plus rapide.

Tout en haut du cadre, on découvre une caméra FaceTime HD 1080p et, dissimulés ailleurs une batterie de microphones de qualité studio et d’un système audio à six haut-parleurs. « La meilleure caméra et le meilleur système audio jamais intégrés à un Mac » affirme Apple.

Autre nouveauté sur ces iMac, le capteur d’empreinte TouchID fait son apparition pour déverrouiller l’ordinateur et gérer les mots de passe.

Apple prendra les commandes à partir du 30 avril et les iMac M1 seront disponibles dans la deuxième quinzaine de mai.

iPad Pro M1 (avec ou sans 5G)

Grâce à l’intégration de la puce M1, Apple promet un saut massif en termes de performances pour sa nouvelle tablette haut de gamme iPad Pro.

Avec un écran 12,9 po Liquid Retina XDR à grande gamme dynamique (lire XDR = HDR), cet iPad peut traiter des niveaux de graphisme les plus exigeants.

La tablette adopte (enfin) les connexions filaires Thunderbolt ainsi qu’une caméra frontale Ultra Wide qui assure un suivi (Center Stage) du visage pendant les vidéoconférences.

Elle intègre également un système audio à quatre haut-parleurs et des scanneurs LiDAR.

Les performances de la puce M1 dans ce iPad Pro sont 50 % plus rapides que le précédent processeur A12Z Bionic, le traitement graphique 40 % plus rapide.

Étant donné la faible consommation des puces M1, Apple avance une autonomie d’une journée.

Apple TV 4K

Autre appareil qui monte d’un cran générationnel, les nouveaux lecteurs de diffusion continue Apple TV 4K adoptent une fréquence d’images plus élevée en HDR avec Dolby Vision, ce qui permet aux actions rapides à 60 images par seconde (ips) d'être plus fluides et plus réalistes que jamais.

Pas de puce M1 sous le capot, mais bien la puce A12 Bionic des iPhone qui offre, selon le fabricant, une augmentation significative des performances graphiques, du décodage vidéo et du traitement audio.

Et grâce à la prise en charge de la fréquence d'images élevée dans AirPlay, les vidéos tournées sur l'iPhone 12 Pro peuvent être affichées en Dolby Vision à 60 images par seconde sur le nouvel Apple TV 4K.

La télécommande Siri reçoit un nouveau design ainsi qu’un bouton d’alimentation pour contrôler le téléviseur, et son utilisation serait plus intuitive, peut-on lire dans le communiqué.

Le nouvel Apple TV 4K sera disponible à partir de 229 $CA sur apple.com, dans l'application Apple Store et dans les boutiques Apple Store.

Puces de localisation AirTag

Les voici enfin ces fameuses puces de localisation AirTag qui avaient fuité dans les médias techno le mois dernier.

Comme les SmartTag de Samsung ou les puces Tile, Apple suit le marché en proposant sa version de puces de localisation qui fonctionneront avec l’application Find My d’Apple.

« Qu'il soit attaché à un sac à main, à des clés, à un sac à dos ou à d'autres objets, AirTag exploite le vaste réseau mondial Find My et peut aider à localiser un objet perdu, tout en préservant la confidentialité et l'anonymat des données de localisation grâce à un chiffrement de bout en bout.

Léger et en acier inoxydable poli gravé avec précision, l’AirTag résiste à l'eau et à la poussière selon la norme IP67. Un haut-parleur intégré émet des sons pour aider à localiser l'AirTag, tandis qu'un couvercle amovible permet aux utilisateurs de remplacer facilement la batterie. »

L'AirTag offre la même expérience de configuration magique que les AirPods : il suffit d'approcher l'AirTag de l'iPhone pour qu'il se connecte. La pile bouton CR2032 est facile à remplacer et Apple avance une durée de vie de plus d’un an.

Les puces AirTag peuvent être achetées seules ou en ensemble de quatre pour seulement 39 $CA et 129 $CA, respectivement, et seront disponibles à partir du vendredi 30 avril.

Autre nouvelle de moindre importance, les iPhone 12 et iPhone 12 mini sont offerts dans une nouvelle couleur : violet.