Horoscope déco : tout savoir sur le style de déco du Taureau

Les personnes dont leur anniversaire a lieu entre le 20 avril et le 20 mai sont nées sous le signe du Taureau. Ce sont des personnes travaillantes, fiables et casanières. Le look de leur maison est donc assez important à leurs yeux.

Signe de Terre, le Taureau est souvent attiré vers des matériaux naturels comme le bois, la pierre et le cuir ou encore des couleurs qui rappellent la nature. Le vert ou encore les teintes de terracotta sont parmi ses couleurs de prédilections.

Comme le Taureau est travaillant, il a besoin d’un décor douillet. Adepte de cocooning, on retrouve des jetés, des coussins, des bougies, des plantes et des tapis dans pratiquement chacune des pièces de sa maison.

Son amour pour les matériaux bruts, la nature et le cocooning fait en sorte que le Taureau va habituellement préférer le style «farm house» à un style scandinave très épuré par exemple.

Le Taureau va opter pour des meubles et éléments décoratifs de qualité qui vont traverser le temps. Il se tient habituellement loin des tendances éphémères, mais se laisse tenter de temps à autre par une déco qui sort de l’ordinaire. Après tout, il aime le beau!

Voici donc quelques meubles et objets déco parfaits pour les Taureau :

1. Ce tapis au look rustique

À partir de 79$ sur Ruggable - ACHETEZ ICI

2. Cette housse en coton et lin lavé

À partir de 175$ chez Simons - ACHETEZ ICI

3. Un chemin de table aspect cuir

En solde à 12,99$ - ACHETEZ ICI

4. Panier de rangement en corde de coton

32,99$ - ACHETEZ ICI

5. Lot de 4 housses de coussin décoratives

94,71$ - ACHETEZ ICI

6. Ce paillasson «home sweet home»

45$ - ACHETEZ ICI

7. Ce bougeoir fait à la main

48,99$ - ACHETEZ ICI

8. Ce fauteil en cuir

1 199$ - ACHETEZ ICI

9. Ce linge à vaisselle rayure pur lin

18$ - ACHETEZ ICI

10. Ce cache-pot réversible en toile pur coton biologique, coton hydrofuge, cuir de tannage végétal récupéré

85$ - ACHETEZ ICI

