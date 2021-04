Rockstar: mises à jour surprises de L.A. Noire et Max Payne 3 incluant gratuitement tous les DLC sur PC

Partager







Selon Eurogamer, L.A. Noire et Max Payne 3 sur PC ont eu droit à des mises à jour surprises hier, 19 avril. Dans un élan de générosité, Rockstar a aussi offert donnés tous les DLC pour ces deux titres gratuitement.

• À lire aussi: Horizon Zero Dawn gratuit dès maintenant sur PS4 et PS5 [MISE À JOUR]

• À lire aussi: GTA V connaît sa meilleure année de ventes depuis celle de son lancement

Les mises à jour concernent principalement L.A. Noire et Max Payne 3 et rendent les jeux compatibles avec les systèmes d’opération 32-bit. Au grand plaisir des joueurs PC, Rockstar Games a aussi inclus dans la foulée tous les DLC des deux titres gratuitement.

Les versions PC de L.A. Noire incluent maintenant tous les DLC précédemment publiés:

The Broderick Detective Suit;

The Sharpshooter Detective Suit;

The Badge Pursuit Challenge & Button Man Suit

The Naked City Vice Case;

A Slip of the Tongue Traffic Case

Nicholson Electroplating Arson Case;

Reefer Madness Vice Case;

The Consul’s Car Traffic Case.

La mise à jour ne s’applique pas à L.A. Noire: The VR Case Files.

Les versions PC de Max Payne 3 incluent dorénavant tous les DLC précédemment sortis:

Max Payne 3: Deathmatch Made in Heaven Pack;

Max Payne 3: Painful Memories Pack;

Max Payne 3: Hostage Negotiation Pack

Max Payne 3: Local Justice Pack;

Max Payne 3: Silent Killer Loadout Pack;

Max Payne 3: Cemetery Map;

Max Payne 3: Special Edition Pack;

Max Payne 3: Deadly Force Burst;

Max Payne 3: Pill Bottle Item;

Max Payne 3: Classic Max Payne Character.

C'est une drôle de semaine pour l'éditeur américain. PC Gamer rapportait hier que Rockstar avait accidentellement retiré tous ses titres de la plateforme Steam. Le tir a toutefois été rectifié 30 minutes plus tard et dans le chaos, le jeu Midnight Club 2, disparu de la librairie Steam depuis 3 ans, est réapparu brièvement sur le magasin. Quelques chanceux ont pu mettre la main sur le titre, avant qu'il ne soit retiré une heure plus tard.

Rejoignez notre serveur Discord!

s