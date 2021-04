[VIDÉO] Legault est un «dépendantiste», dit Bérubé

Partager







En politique québécoise, on parle souvent des indépendantistes pour parler des gens qui veulent la souveraineté du Québec.

Pourtant, c’est plutôt rare qu’on entende, à l'opposé, le terme «dépendantiste».

Ouin, ce n’est pas très sexy, on peut en convenir.

Eh bien, le chef parlementaire du Parti québécois a employé ce mot pour décrire le premier ministre du Québec, mardi, et ça a provoqué un rire chez quelques élus.

On peut dire que M. Bérubé a le sens de la formule.

Ce dernier posait une question qui concernait les transferts fédéraux en santé demandés par Québec, qui n’ont finalement pas fait partie du budget du gouvernement Trudeau déposé lundi. Il voulait également connaître l’avis de François Legault sur la direction du Canada en ce qui a trait aux «intérêts supérieurs du Québec».

Pour voir un segment de l’échange:

«Le premier ministre préfère demeurer un dépendantiste qu’un indépendantiste, c’est son choix. Il veut dépendre. Six milliards de dollars, on ne les a pas dans le régime actuel, ce n’est pas parce qu’il est souverainiste. Il est fédéraliste, ils ne veulent pas plus lui donner. Je pense qu’il est temps qu’il tire des conclusions politiques du mur qu’on frappe présentement dans ce dossier et dans d’autres», a-t-il déclaré.

Évidemment, M. Legault a parlé de la péréquation et du manque à gagner si le Québec se séparait du reste du Canada.

