19 photos à couper le souffle du Phare de Lachine

Montréal regorge de petits trésors cachés et l’un des endroits à découvrir cet été est certainement le Phare de Lachine.

L’impressionnante construction se trouve au cœur du parc Saint-Louis à Lachine, sur le bord de l’eau.

Ce dernier possède également un phare jumeau qui a été construit au coeur du parc Saint-Louis.

Le phare avant, soit celui sur le bord de l'eau, est plus petit que le second et prend place au bout d'un quai.

C’est l’endroit idéal où aller faire un pique-nique durant les belles journées d’été.

Le parc Saint-Louis est facilement accessible via la piste cyclable du canal de Lachine.

Voilà un bel endroit à découvrir!

Phare de Lachine

Pour vous y rendre, c’est par ici.

