Elisabeth Rioux déménage au Costa Rica et voici tous les détails

C’est officiel, Elisabeth Rioux déménage au Costa Rica dans les prochaines semaines et elle a TOUT dévoilé dans une vidéo YouTube.

Elisabeth contemple l'idée de déménager au Costa Rica depuis plusieurs années. D’abord un plan concocté avec son ex, le tout a dû être repoussé à cause de la pandémie, puis de la séparation.

Après mûre réflexion, la femme d’affaires a décidé de remettre le plan en marche et elle s’est donné une date pour déménager au chaud: le 10 mai.

Entre-temps, la maman de Wolfie a tout préparé pour mettre sa maison en vente, ainsi que plusieurs meubles qui s’y trouvent.

Dans sa vidéo intitulée Why we're moving to another country !!, Elisabeth a répondu à certaines questions que plusieurs se posaient à propos de ce déménagement et a aussi expliqué la raison derrière cette décision.

Premièrement, Elisabeth a avoué qu'elle ne s'était jamais sentie chez elle au Canada et qu'elle n'aime pas l'hiver.

Elle a aussi admis qu'elle a souvent changé d'idée dans les derniers mois. Elle a d'abord voulu déménager puisqu'elle associe sa maison du moment avec de mauvais souvenirs en lien avec sa relation avec son ex.

Elle a pensé acheter une maison au Mexique, ensuite a voulu se faire construire une nouvelle maison au Québec. Par contre, elle n'a pas trouvé la perle rare au Mexique. Elle a réalisé qu'elle n'était tout simplement pas excitée par le projet de la maison au Québec.

La jeune femme a expliqué que le fait d'habiter proche de sa famille va lui manquer beaucoup, mais l'appel de la pura vida est trop fort! Le déménagement sera donc mis en marche le 10 mai où Elisabeth et Wolfie partiront au Costa Rica pour visiter des maisons et sans plan de retour.

Elisabeth n'a pas expliqué ce qu'elle allait faire avec ses chiens, Royce et Luna, mais a dit qu'elle voulait acheter une maison, et non louer, justement pour pouvoir amener ses chiens. Elle répondra aux questions plus précises dans une prochaine vidéo!

Voyez la vidéo complète juste ici:

