Emilia Clarke dans la série Secret Invasion de Marvel?

Emilia Clarke pourrait bien revenir à la télévision au casting de la prochaine série de Marvel intitulée Secret Invasion. La vedette de Game of Thrones est en négociations finales pour le projet Disney +, dans lequel apparaîtront Samuel L. Jackson et Ben Mendelsohn, selon Variety.

La rumeur de l'arrivée de l'actrice britannique émerge un jour après celle concernant sa compatriote, Olivia Colman. La vedette de The Crown aurait entamé elle aussi des négociations pour apparaître dans l'adaptation du comics, qui se déroule après les événements de Captain Marvel.

Samuel L. Jackson reprendra son rôle de Nick Fury, aux côtés de Ben Mendelsohn en tant que leader des Skrull, Talos, tandis que l'acteur de One Night in Miami, Kingsley Ben-Adir, est également attaché à la série et devrait en être le méchant principal.

Les détails concernant les personnages qu'Emilia Clarke et Olivia Colman pourraient jouer n'ont pas encore été révélés. La série suivra apparemment un groupe d'extraterrestres changeants qui, depuis de nombreuses années, arrivent sur Terre.