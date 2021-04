Jusqu'à 30 cm de neige à certains endroits: voici quelles régions du Québec seront les plus touchées par la tempête

Partager







Une tempête de neige pourrait laisser au sol des accumulations pouvant atteindre les 30 cm à certains endroits

C’est la région du Bas-Saint-Laurent qui écopera le plus

On peut s’attendre à des accumulations de 2 à 4 cm de neige à Montréal et en Montérégie

Ressortez vos pelles que vous aviez déjà rangées: une tempête de neige tardive pouvant laisser au sol des accumulations pouvant atteindre les 30 cm dans certains secteurs balaie le Québec.

Environnement Canada a annoncé un système dépressionnaire traversant le centre et l’est du Québec, mercredi et jeudi, pour y laisser un manteau blanc immaculé en plein printemps.

C’est le Bas-Saint-Laurent qui écopera le plus, puisque l’agence fédérale prévoit des accumulations de plus de 20 cm, notamment à Kamouraska, Rivière-du-Loup, Rimouski, Mont-Joli et Témiscouata.

Un bulletin météorologique spécial a été également émis pour les secteurs montagneux de l’Estrie, de la Beauce et du Saguenay, ainsi que d’une partie de la Côte-Nord et de la pointe gaspésienne qui peuvent recevoir d’ici jeudi jusqu’à 15 cm de neige.

Le mercure chutera dans le sillage de cette tempête d’avril pour tourner autour du point de congélation ou légèrement au-dessus.

Ailleurs, l’on peut s’attendre à des accumulations de 2 à 4 cm de neige, comme à Montréal et en Montérégie avec toujours des températures plus froides.

«Cette neige tardive pourrait avoir comme effet de rendre le réseau routier très dangereux et de causer des ralentissements importants», a mis en garde l’agence fédérale, précisant que la chaussée pourrait être glissante, alors que les automobilistes ont déjà changé leurs pneus d’hiver.