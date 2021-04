Les prénoms les plus inusités du Québec en 2020

Partager







C'est le grand jour!

Chaque année, le Sac de chips attend avec grand plaisir la diffusion, par le gouvernement du Québec, de la grande liste complète des prénoms québécois de l'année antérieure.

En avril, chaque année, c'est devenu la tradition. Nous la parcourons et trouvons bien sûr les prénoms les plus populaires des 12 derniers mois, mais aussi (et surtout) les prénoms les plus originaux de l'année.

Vous avez sûrement oublié ceux des dernières années.

Rafraîchissez-vous la mémoire ici:

• À découvrir: Voici les prénoms québécois les plus inusités de 2019

• À découvrir: Voici les prénoms québécois les plus inusités de 2018

• À découvrir: Voici les prénoms québécois les plus inusités de 2017

• À découvrir: Les prénoms québécois les plus inusités de 2016

• À découvrir: Les prénoms québécois les plus inusités de 2015

Aucune surprise aujourd'hui, la cuvée 2020 vaut la peine et les parents du Québec se sont à nouveau surpassés:

Comparez cette cuvée à celle de l'an passé ici:

s

Vous aimerez aussi nos autres vidéos:

s

s