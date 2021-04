85 000 doses administrées mercredi, l’accès à la vaccination élargi: voici tout ce qu’il faut savoir

Partager







Québec élargit l’accès à la vaccination aux personnes avec des maladies chroniques «importantes» et à celles avec des déficiences physiques, intellectuelles ou un trouble de l’autisme. Voici tout ce qu'il faut savoir sur les derniers développements de la campagne de vaccination québécoise.

L’accès à la vaccination élargi

Les gens de 60 ans et moins souffrants de maladies chroniques «importantes» pourront recevoir une première dose à compter de demain.

Les personnes avec un handicap physique ou intellectuel ou encore souffrant d'un trouble du spectre de l'autisme seront quant à eux admissibles à la vaccination dès le 28 avril. Leurs proches aidants pourront également avoir accès à la vaccination.

Record de 85 000 doses administrées mercredi au Québec

Quelque 85 000 doses de vaccin ont été administrées dans les bras de Québécois, mercredi, ce qui constitue un record depuis le début de l’importante opération de vaccination contre la COVID-19.

Plus de 11 000 vaccinateurs sont à l’œuvre en ce moment pour inoculer les Québécois à travers la province.

AstraZeneca populaire auprès des Québécois

Mercredi, ce sont 30 000 doses du vaccin d'AstraZeneca qui ont été administrées au Québec.

L’ouverture de la vaccination avec et sans rendez-vous aux 45 ans et plus explique cette popularité.

D’ailleurs, en quelques heures, mercredi, 103 000 rendez-vous ont été pris pour recevoir le vaccin d’AstraZeneca au cours des sept prochains jours.

La vaccination de masse dès la fin mai

Québec espère commencer à vacciner la population générale autour de la fin mai.

Le ministre Dubé n’est pas encore en mesure d’annoncer quand la population générale pourra prendre rendez-vous.

Les sites de vaccination en entreprise ouverts la semaine prochaine

Les premiers sites de vaccination en entreprises seront ouverts dès la semaine prochaine.

Un projet de vaccination à l’auto sera aussi lancé.

Tous les Québécois vaccinés d'ici le 24 juin prochain

L’objectif à l'échelle de la Belle Province demeure de vacciner d’au moins une dose tous les Québécois qui souhaitent se protéger contre la maladie à coronavirus d’ici le 24 juin prochain.