Le signe astrologique opposé avec qui vous risquez d'entrer en conflit

Si votre personnalité fait toujours des flammèches avec un signe astrologique en particulier, c’est peut-être votre signe opposé!

Dans la vie, il nous arrive de rencontrer des gens qui nous ressemblent tellement qu’on pourrait être jumeaux! D’autres fois, on fait affaire avec une personne qui semble être à l’opposé de qui nous sommes.

Ceci peut créer des conflits, mais également être très positif! On a tous déjà entendu la phrase «qui se ressemble s’assemble», mais il y a aussi «les contraires s’attirent»!

Votre signe opposé est celui qui diffère le plus du vôtre, mais cela ne veut pas dire que ces gens deviendront vos ennemis. Il faut plutôt le voir comme une personne qui vous complètera à merveille puisqu’en joignant vos forces, vous serez invincibles.

Découvrez donc votre signe astrologique opposé juste ici:

Bélier et Balance

Kourtney Kardashian est Bélier et Addison Rae est Balance

Sans être égoïste, le Bélier est plutôt centré sur son évolution personnelle et se priorise souvent. À l’opposé la Balance ne vit que pour les connexions entre humains et pour ses relations interpersonnelles.

La Balance, gouvernée par Vénus, la planète de l’amour, représente le mariage et les unions. Le Bélier est plutôt individualiste et n’a pas trop de difficulté à vivre seul.

Taureau et Scorpion

Lana Condor est Taureau et Janel Parrish est Scorpion

Le Taureau aime son espace personnel, que ce soit une maison, une chambre ou un appartement, et apporte de l’importance à ses biens matériels. Pour le Scorpion la maison est dans le cœur, et les objets ont moins de valeur.

De plus, le Scorpion va passer sa vie à tenter de trouver son but ultime, ce qui sera son lègue sur la Terre. Le Taureau vit plus dans le moment présent et ce qui l’entoure.

Gémeaux et Sagittaire

Emma Chamberlain et James Charles sont Gémeaux et les jumeaux Dolan sont Sagittaire

Pourtant deux signes qui adorent explorer et apprendre, le Gémeaux le fait pour lui-même et pour partager son point de vue personnel. De l’autre côté, le Sagittaire préfère s’inspirer et s'imprégner d’autres cultures.

Le Sagittaire est attiré par la philosophie pour tenter de comprendre la vie en générale, alors que le Gémeaux préfère la communication immédiate entre deux humains.

Cancer et Capricorne

Tana Mongeau est Cancer et Jake Paul est Capricorne

Le Cancer adore s’épanouir chez soi, et la plus grande réussite est un nid douillet et une famille heureuse. Pour le Capricorne, le succès se trouve plutôt à l’extérieur, dans le travail ou l’admiration des autres.

Dans ses relations, le Capricorne risque d’être plutôt réservé et prendre du temps à s’ouvrir alors que le Cancer sera un livre ouvert dès le premier jour.

Lion et Verseau

Nessa Barrett est Lion et Jaden Hossler est Verseau

Chez le Lion, le désir d’être créatif est dans un but personnel d’expression de soi, et aussi pour impressionner ses proches. Pour le Verseau, c’est plutôt l’humanité en entier qui compte, et ses relations interpersonnelles peuvent passer au second plan.

Le Verseau est optimiste et cherche des pistes de solutions à long terme alors que le Lion veut surtout s’amuser et passer un bon moment.

Vierge et Poissons

Cassandra Bouchard est Vierge et Vanessa Duchel est Poissons

La Vierge analyse tout et tente toujours d’atteindre la perfection, elle se base sur les faits et la réalité pour prendre ses décisions. À l’opposé, le Poissons a plutôt tendance à rêvasser et laisser aller les choses.

Les intuitions sont fortes chez le Poissons qui a plutôt tendance à suivre son coeur, ce que la Vierge risque d’ignorer au profit de la raison.

