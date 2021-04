Les Crocs pour chiens existent maintenant

Partager







Si votre chien pouvait parler, que dirait-il?

J’ai faim?

Je veux aller au parc?

J’aime beaucoup tes sabots de jardinage en plastique et j’aimerais en avoir une petite paire pour mes pattes?

Si c’est la troisième option, c’est votre jour de chance.

La compagnie Geharty produit maintenant des chaussures pour chien modelées sur des Crocs.

Les sabots sont disponible sur Amazon au coût de 14,99$ et sont disponibles en bleu, vert, rouge et même jaune.

Par contre, sur la fiche du produit, on précise que les souliers sont seulement convenables pour les petits chiens et sont seulement décoratifs. On ne recommande pas aux toutous qui les portent de marcher ou courir avec. Juste poser pour des photos.

