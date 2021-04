Plus besoin d’abonnement Xbox Live Gold pour jouer à des jeux en ligne gratuits

Partager







Tel que rapporté par The Verge, Microsoft a retiré l’obligation d'abonnement Xbox Live Gold pour jouer à des jeux multijoueur gratuits dès aujourd'hui.

Tous les propriétaires d’Xbox One et Xbox Series X/S pourront bénéficier, dès maintenant, de cette mise à jour. Du même coup, les options Xbox party chat et Looking For Groups seront accessibles sans le besoin d’être abonné à Xbox Live Gold. Il faut toutefois noter que ces changements n’ont pas été déployés sur les consoles Xbox 360.

Les joueurs auront maintenant accès à plus de 50 jeux populaires gratuits comme Destiny 2, Call of Duty: Warzone, Fortnite, Apex Legends, Roblox et plus encore. La liste complète de jeux gratuits est d’ailleurs accessible sur le site d’Xbox.

C’est à se demander si Xbox Gold Live existera encore longtemps. On se rappelle que Microsoft a remplacé le nom «Xbox Live» pour «Xbox network». Le nouveau nom de marque fait référence au service qui connecte les consoles en ligne et vise à faire une meilleure distinction entre le service en ligne et les abonnements Xbox Live Gold.

Pour accéder à la liste complète des jeux Xbox gratuits, cliquez ici.

