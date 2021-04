Prix Série Indie Ubisoft Banque Nationale: nos studios savent nous en mettre plein la vue

Partager







Chaque année au printemps, l’organisme sans but lucratif La Guilde du jeu vidéo au Québec honore les innovations et les réussites dans l'industrie.

Cette année, parmi 11 finalistes, ce sont les studios Chasing Rats Games et Fika Productions qui ont été déclarés vainqueurs de la cinquième édition de la Série Indie Ubisoft présentée par la Banque Nationale.

Cette double initiative d'Ubisoft et de la Banque Nationale vise à encourager le leadership dans l’industrie du jeu vidéo indépendant. En fin de compte, «des bourses, du mentorat, des outils créatifs et de marketing, ainsi que des conseils financiers sont offerts pour propulser le succès des studios et de leurs jeux».

Comme le titre «Indie» l’indique, on parle de boîtes indépendantes qui ne rassemblent que quelques personnes, qui sont évidemment très talentueuses, qui travaillent en équipe pour mieux partager et perfectionner leur art créatif.

Critères de sélection

Les membres du jury se basent sur six critères pour déterminer les vainqueurs:

La composition de l’équipe

La structure financière

La maîtrise des technologies

Le marketing

Le concept des jeux

Et la qualité visuelle et sonore

« Le jury a été impressionné par la proposition globale et la maîtrise des différentes facettes du jeu Worship de Chasing Rats Games reliées à sa conception, sa production, son financement et sa mise en marché. Le jeu lui-même est bien ficelé et la direction est claire et inspirante.

Fondé en 2018, le studio montréalais Chasing Rats Games se démarque par des expériences multijoueurs.

Quant à Fika Productions, il a reçu le prix Coup de cœur Banque Nationale grâce à la qualité du pitch du studio, une énergie contagieuse! Mais derrière cette proposition, il y a Ship of Fools, un jeu réfléchi, une proposition étoffée et une belle maturité de réflexion.»

Ce studio, fondé à Québec par cinq jeunes entrepreneurs qui comptent maintenant 10 membres, se distingue par ses jeux passionnants, ses visuels soignés, ses jeux raffinés et ses concepts innovants.

Les bourses et récompenses

Le grand lauréat Chasing Rats obtient:

Prix de 50 000$

Un programme de mentorat d’experts d’Ubisoft pour l’élaboration du jeu gagnant selon les besoins du studio

Une rencontre personnalisée et un diagnostic financier complet par un expert de la Banque Nationale

Diverses activités de promotion et de marketing pour le jeu vainqueur, Worship

Différentes initiatives de communication internes et externes sur la collaboration entre Ubisoft et le studio sur le plan local et à l’échelle internationale

Une expérience de formation entrepreneuriale offerte par la Banque Nationale

De son côté, le Coup de cœur Banque Nationale vaut à Fika Productions: