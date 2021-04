Une soirée excentrique avec Klô Pelgag et autres suggestions culturelles

Partager







Un concert de Klô Pelgag à son image (haut en couleur), un série policière française basée sur des faits réels et un plongeon dans l’univers Marvel en compagnie de Falcon et Bucky Barnes; voici nos suggestions culturelles de la semaine.

Time, la chanson spontanée de Naya Ali avec Gabrielle Shonk

La rappeuse montréalaise Naya Ali et l’autrice-compositrice-interprète de Québec Gabrielle Shonk ont uni leurs forces pour créer le single Time. Résultat : une chanson sur le temps qui file qui mélange rap et RnB avec une touche de soul. C’est tellement bon que Time sera la chanson thème de la deuxième saison de la série L’Arène, dans laquelle Naya Ali aura un rôle.

Disponible sur toutes les plateformes d’écoute

Un concert virtuel à grand déploiement de Klô Pelgag

« Un concert virtuel à mi-chemin entre un sandwich aux œufs et le bug de l’an 3000 », voilà comment est décrit la prestation virtuelle qu’offrira Klô Pelgag vendredi. En bref, le concert réunira : les chansons de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, une quinzaine de musiciens, des effets spéciaux et des expériences bizarroïdes. Avec Baz à la réalisation, cette soirée risque d’être follement inoubliable.

Vendredi à 20h, billets sur lepointdevente.com au coût de 25$

Paris Police 1900, une série française avec Evelyne Brochu

Paris Police 1900, une série policière française dans laquelle on retrouve Evelyne Brochu en courtisane espionne, pousse le « true crime » un peu plus loin. Plongeons en 1900 en France alors que l’affaire Dreyfus est sur toutes les lèvres et que l’ambiance est à trancher au couteau avec la menace anarchiste et les nationalistes et antisémites qui ne peuvent se sentir. Le crime au cœur de cette série est en fait un vrai meurtre qui n’a d’ailleurs jamais été résolu. Intriguant, n’est-ce pas?

Disponible sur ICI tou.tv EXTRA

Focalisation zéro : quand des auteurs s’amusent avec des improvisateurs

Mélanger auteurs d’ici et improvisateurs, ça donne Focalisation zéro, le nouveau projet en ligne de la LNI. Des auteurs québécois, tels que Rébecca Déraspe, Christine Lamer et Marc Séguin, narrent un récit auxquels les improvisateurs donnent vie. Un exercice qui semble déstabilisant, mais qui est toujours relevé haut la main par les artistes.

Les épisodes sont diffusés les lundis et jeudis sur lepointdevente.com au coût de 10$ par épisode ou 70$ pour les 9 épisodes

La finale de Falcon et le soldat de l’hiver

C’est vendredi que sera rendu disponible le dernier épisode de Falcon et le soldat de l’hiver, la mini-série qui met en vedette deux personnages Marvel un peu plus effacés dans les films. On ne s’attendait pas à grand-chose de cette série qui «recycle» des supers héros cinématographiques, mais Marvel a réussi son pari en restant bien dans l’air du temps, entre autres en abordant la thématique du racisme en soulevant la question : les États-Unis sont-ils prêts à ce qu’un Noir devienne Capitaine America?

Disponible sur Disney+