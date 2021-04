Variants brésilien et indien: la suspension des vols réclamée

Partager







Le fédéral n’a toujours pas l’intention de restreindre davantage les vols en provenance de l’Inde

Les premiers cas du nouveau variant indien ont été détectés au pays

Le variant indien, apparu en décembre dans la province du Maharashtra en Inde, représente plus de 60% des cas dans cette région depuis le mois de mars

Les conservateurs, les bloquistes et plusieurs premiers ministres provinciaux demandent conjointement à Ottawa de restreindre les vols en provenance de pays ravagés par les variants de la COVID-19, notamment le Brésil et l’Inde. Mercredi, un premier cas du variant «double mutant» indien a été rapporté au Québec.

«Le gouvernement fédéral doit suspendre immédiatement et temporairement tous les vols des pays les plus touchés par la COVID-19. Nous devons agir pour empêcher les nouveaux variants d’entrer au Canada et de se propager. Nous devons agir pour nos frontières», a déclaré le leader conservateur Erin O’Toole en point de presse jeudi.

Du côté d’Ottawa, aucun signe ne pointe vers une plus grande restriction des vols en provenance de ces pays. Le premier ministre Justin Trudeau a maintes fois défendu les mesures actuellement en place, dont les tests avant et après l’arrivée au pays, ainsi que la quarantaine obligatoire à l'hôtel.

Chaque jour depuis au moins deux semaines, Santé Canada détecte des cas positifs à la COVID-19 dans des vols en provenance de Delhi, en Inde, à destination de Toronto et de Vancouver. Mercredi, un premier cas lié au variant «double mutant» indien a été détecté au pays, en Haute-Mauricie.

«La situation en Inde et au Brésil est très grave. Leurs hôpitaux manquent de respirateurs artificiels», a souligné M. O’Toole.

Même son de cloche du côté du Bloc québécois, qui demande depuis mercredi la suspension des vols en provenance de l’Inde.

«L’intention n’est pas de faire un énoncé à caractère idéologique ou politique. C’est de prendre des mesures qui vont protéger la santé et la sécurité, et dans de nombreux cas la vie de citoyens au Canada et au Québec», a déclaré le chef Yves-François Blanchet.

«Évidemment, il faut considérer des mesures de restrictions venant d’endroits où il y a une forte prévalence du virus. Ça n’a rien d’idéologique, ça n’a rien d’ethnoculturel, c’est vraiment un enjeu sanitaire quoi doit être rapidement considéré», a-t-il ajouté.

Au tour des provinces

François Legault et ses homologues de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta ont fait front commun pour réclamer à Ottawa des mesures plus sévères pour les vols internationaux.

«On est en train de préparer une lettre, peut-être qu’elle est même déjà envoyée, avec quelques premiers ministres, entre autres de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de l’Ontario, une lettre à M. Trudeau pour dire il faut en faire plus sur les vols internationaux, sur les entrées terrestres», a insisté François Legault, en mêlée de presse à l’Assemblée nationale.

Un variant qui inquiète

Le variant indien, apparu en décembre dernier dans la province du Maharashtra en Inde, représente plus de 60 % des cas dans cette région depuis le mois de mars.

Surnommé le «double mutant», le B.1.617. possède deux mutations clés: le L452R qui peut aider le virus à échapper à certains anticorps de la vaccination, tandis que le E484Q présente des similitudes avec la E484K qui contribue à rendre le variant sud-africain partiellement résistant aux vaccins.

Il n'y a toutefois pas lieu de paniquer pour le moment. «Je ne crois pas que l'efficacité des vaccins sera complètement réduite. Je pense qu'il y aura une diminution de leur efficacité. Au lieu de 90, 95 %, on aurait des taux moindres», a expliqué le virologiste et professeur à l'Université du Québec à Montréal (UQAM) Benoit Barbeau, en entrevue avec l'Agence QMI.

-Avec Geneviève Lajoie, Bureau parlementaire