Les cinq meilleurs fers plats pour des cheveux parfaitement lisses

La majorité des femmes possèdent un fer à coiffer pour raidir, onduler ou friser les cheveux. Aussi polyvalent, pas étonnant qu’il se retrouve dans presque toutes les maisons!

Voici cinq fers plats incontournables, du moins cher au plus dispendieux, afin de créer les plus belles coiffures.

Prix: 90$

Le modèle Pro Nano Titanium, de la célèbre marque Babyliss, est doté de grandes plaques. Ainsi, il glisse à merveille sur les cheveux. Idéal pour les coupes courtes ou mi-longues, car il se rend facilement près du cuir chevelu.

Prix: 156$

Ici, un fer à défriser doté de plaques à chaleur infrarouge, lesquelles sont imprégnées de nanodiamants pour retenir lʼhumidité et obtenir des cheveux sans frisottis. Le Illuminati Diamond est muni de plaques d’un pouce. On aime qu’il sʼajuste automatiquement en mémorisant la dernière température utilisée.

Prix: 300$

Un lisseur ingénieux et unique en son genre! En tout temps, il s'adapte pour garantir la température de coiffage parfaite permettant de magnifiques résultats homogènes en un seul passage. Pas étonnant que ce superbe produit ait remporté le prix Best of Beauty du magazine Allure.

Prix: 305$

Rien de moins qu’un fer révolutionnaire équipé de plaques vibrantes soniques, lequel permet de coiffer vos cheveux en moins de dix minutes. L’un de ses points forts: il emprisonne l’hydratation et scelle les cuticules pour un fini plus doux. Pour tous les types de cheveux, et garanti cinq ans!

Prix: 650$

Dispendieux, mais tellement efficace! Ce fer à défriser est doté de plaques flexibles en alliage de cuivre et de manganèse. Il peut être utilisé avec ou sans fil, et il se recharge complètement en 70 minutes. Le verrou de sécurité permet un rangement immédiat après l’utilisation.

