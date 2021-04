Le chef Danny Smiles s’installe à l’iconique Auberge Willow Inn à Hudson

Partager







La ville de Hudson, en Montérégie, a beaucoup à offrir. Charmants petits cafés, boucheries et boulangeries artisanales, bord de l’eau et architectures pittoresques. Ce n’est donc pas un hasard si le réputé chef Danny Smiles (Bremner) a choisi de se lancer dans un tout nouveau projet à l’iconique Auberge Willow Inn de Hudson.

Construit en 1820, l’Auberge Willow Inn accueillera donc le chef dans son équipe en tant que chef exécutif et gérant de l’Auberge. On peut donc s’attendre à ce que l’établissement offre des plats décadents et possiblement les fameuses crêpes du chef!

De plus, l’Auberge Willow Inn se trouve au bord de l’eau sur un terrain bordé de nombreux saules pleureurs.

C’est un décor à couper le souffle qui vous y attend!

208 rue Main, Hudson

