Quatrième cas de caillots de sang lié au vaccin d’AstraZeneca au Canada: ce qu'il faut savoir

Partager







Un Ontarien qui a été inoculé avec le vaccin d’AstraZeneca a développé des caillots de sang, ont rapporté vendredi les autorités canadiennes de la santé. Voici ce qu'il faut savoir sur ce nouveau cas.

«L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a reçu un rapport de l’Ontario concernant une personne au Canada qui a subi un événement indésirable très rare impliquant des caillots sanguins avec un faible taux de plaquettes, après avoir été immunisé avec COVISHIELD», a-t-on indiqué dans un message publié vendredi par Santé Canada et l’ASPC.

La personne se rétablit

L’Agence a indiqué que la personne a reçu un traitement et se rétablit, sans préciser l’âge et le sexe du patient.

«Les rapports de caillots sanguins avec de faibles plaquettes chez les personnes ayant reçu le vaccin AstraZeneca COVID19 restent très rares. La détection de ce cas démontre que le système canadien de surveillance de la sécurité des vaccins fonctionne», a-t-on souligné.

Il s’agit du quatrième cas signalé sur plus de 1,1 million de doses d’AstraZeneca administrées. Les trois premiers cas ont été détectés au Québec, en Alberta et au Nouveau-Brunswick.

Le vaccin populaire au Québec

Malgré les risques de caillots de sang, le vaccin d'AstraZeneca est populaire au Québec où il est offert sans et avec rendez-vous aux personnes âgées de 45 ans et plus.

Juste mercredi, ce sont 30 000 doses du vaccin d'AstraZeneca qui ont été administrées au Québec.

Trudeau vaccciné vendredi

Le premier ministre Justin Trudeau et sa femme, Sophie Grégoire Trudeau, se feront vacciner vendredi. Ils recevront le vaccin d'AstraZeneca.

Les bénéfices augmentent avec l’âge, selon l’EMA

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a pour sa part déclaré vendredi après une nouvelle étude que les bénéfices du vaccin AstraZeneca augmentaient avec l’âge et continuaient de l’emporter sur les risques, tels que des cas de caillots sanguins.

L’étude «a montré que les bénéfices de la vaccination augmentent avec l’âge», a déclaré le régulateur européen dans un communiqué.

«Les bénéfices de Vaxzevria (le nom du vaccin AstraZeneca) l’emportent sur les risques chez les adultes de tous les groupes d’âge», a ajouté l’EMA.

AstraZeneca et Johnson & Johnson

AstraZeneca et Johnson & Johnson, deux vaccins contre le Covid-19, basés sur la même technologie, sont suspectés de provoquer un type très rare de caillots sanguins.