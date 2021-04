5 maisons parmi les plus dispendieuses sur le marché au Québec

Partager







La vie des gens riches et célèbres pique la curiosité! Vastes terrains, nombreuses chambres à coucher, lustres sublimes et immenses piscines...

Voici à quoi ressemblent les demeures luxueuses au Québec.

1. Cette propriété à 30 800 000$

3165, place De Ramezay, Montréal

C'est assurément l'une des plus prestigieuses résidences sur le marché. Située à Westmount et au centre-ville, cette demeure de 8 chambres à coucher a été rénovée de fond en comble pour un résultat époustouflant.

2. Cette propriété à 29 900 000$

1475, avenue des Pins Ouest, Montréal

Un terrain de près de deux acres au centre-ville de Montréal accueille l'ancienne résidence de l'entrepreneur industriel et philanthrope J.W. McConnell. Construite en 1913, cette majestueuse demeure propose douze chambres et huit salles de bain. L’un des domaines les plus impressionnants au Canada.

3. Cette propriété à 18 800 000$

540-551, rue Verchères, Magog

Ce magnifique domaine bordant le lac Memphrémagog propose une maison principale et de trois autres maisons pour les invités. Ascenseur, plusieurs foyers, de hauts plafonds... élégance et raffinement.

4. Cette propriété à 17 000 000 $

4140, chemin Yvon-Plante, Saint-Alexis-des-Monts

Bordant le lac Sacacomie, et offrant une vue à couper le souffle, cette grandiose structure de bois repose sur 192 000 pieds carrés de terrain. La vie de star à Saint-Alexis-des-Monts.

5. Cette propriété à 14 990 000$

431, route 257, Lingwick

Érigée dans les années 1800, la résidence principale offre 19 000 pieds carrés de luxe. Une vue panoramique sur les superbes montagnes de l’est et sur un lac naturel de près de 280 hectares. Un paradis!

Ça fait rêver!

