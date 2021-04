La Maison Oflore: un joli petit café avec terrasse où relaxer

Partager







Ouvert depuis 2019, la Maison Oflore se démarque par son décor coloré, son accueil chaleureux et sa jolie petite terrasse cachée.

L’établissement, qui est d’abord et avant tout un café artistique et un lieu d’exposition et de rencontres culturelles, propose une ambiance relaxante et de petites bouchées savoureuses.

Le menu comprend évidemment plusieurs sortes de café, mais également des viennoiseries, des pâtisseries et des sandwichs.

La Maison Oflore possède également une petite terrasse, à l’arrière, où prendre un bain de soleil (quand les mesures sanitaires le permettront, évidemment).

Si vous faites une balade sur l’avenue Duluth, assurez-vous de faire un arrêt à cette jolie adresse!

511, avenue Duluth Est

