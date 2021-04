On a rencontré Guillaume, le cowboy timide de Star Académie, et on l'a fait chanter

Partager







Dimanche dernier, c’était la première demi-finale à Star Académie, et elle a été remportée par William. On a donc dû dire au revoir à Guillaume Lafond et à Jacob Roberge.

• À lire aussi: Star Académie: voici quel gars passe directement en finale

Joël Lemay / Agence QMI

On a rencontré Guillaume, le chanteur aux yeux bleus, lundi, à sa sortie de l’Académie, et comme c’est maintenant la grande tradition du Sac de chips, on l’a fait chanter!

Celui que plusieurs voyaient déjà comme le grand gagnant de l’aventure nous a bien fait rire.

Voyez son entrevue ci-dessus.

Visionnez également sa prestation de dimanche soir ici:

Ne vous inquiétez pas, nous avons aussi rencontré Jacob. Son entrevue sera disponible sous peu.

Joel Lemay / Agence QMI

Vous retrouverez tout votre rattrapage Star Académie ici.

Vous aimerez aussi toutes nos vidéos avec les délogés ici:

s

s

s

s

s

s