Dave Bautista fait pression pour jouer Bane

Partager







Dave Bautista a organisé une réunion avec Warner Bros. au cours de laquelle il a déclaré qu'il voulait jouer l'ennemi de Batman, Bane.

• À lire aussi: Emilia Clarke dans la série Secret Invasion de Marvel?

• À lire aussi: C'est officiel, Michael Keaton va reprendre le rôle de Batman

L'acteur des Gardiens de la Galaxie a exprimé sur les réseaux sociaux son désir de jouer le personnage emblématique du comics, qui porte un masque à gaz et est doté d'une force physique hors du commun, et lors d'une récente apparition au Justice Con, il a révélé qu'il était allé plus loin dans sa campagne pour jouer Bane en organisant une réunion avec Warner Bros. et DC Films pour se présenter comme l'antagoniste idéal. « Je veux tellement jouer Bane que je suis allé chez Warner Bros., j'ai eu un rendez-vous avec eux, j'ai eu un rendez-vous avec DC, j'ai franchi la porte et j'ai dit: "Je veux jouer Bane", a-t-il déclaré selon Collider. Je ne plaisante pas. Ils étaient un peu comme: '' Woah, on n'auditionne même pas pour Bane.'' J'étais là: ''Je m'en fiche, je le joue."»

Le personnage a été récemment joué par Tom Hardy dans le troisième Batman de Christopher Nolan, The Dark Knight Rises, en 2012, et a également figuré dans Batman & Robin de 1997, le lutteur et cascadeur Robert Swenson l'incarnant en tant que garde du corps de Poison Ivy.

On ne sait pas quand Bane est susceptible de revenir sur grand écran, le réalisateur Matt Reeves ayant décidé de faire appel aux méchants emblématiques du Penguin, de Catwoman et du Sphinx dans son prochain film, The Batman, avec Robert Pattinson dans le rôle de l'homme-chauve-souris. Ils sont respectivement joués par Colin Farrell, Zoe Kravitz et Paul Dano.

Dave Bautista, un ancien catcheur, sera prochainement vu dans le film de zombies de Zack Snyder, Army of the Dead, qui sortira sur Netflix le mois prochain. Il apparaîtra également dans l'épopée de science-fiction Dune et dans le troisième Gardiens de la Galaxie.

À REGARDER

s

s