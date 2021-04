La pleine lune rose de ce soir sera une «super lune» très significative

Partager







Une pleine lune bien spéciale, et ce, pour plusieurs raisons sera visible dans le ciel ce lundi 26 avril, en soirée.

Cette pleine lune sera la première «super lune» de 2021, ce qui veut dire qu’elle sera la plus grosse de l’année.

On qualifie aussi cette pleine lune de «rose» parce qu’elle officialise l’arrivée du printemps. Son nom vient du fait qu’elle coïncide avec l’éclosion des fleurs, ce qui arrive quelque part durant le mois d'avril.

Voici donc tout ce qu’il faut savoir sur la super lune du 26 avril 2021:

Qu’est-ce qu’une pleine lune veut dire?

Dans l’astrologie, la lune représente nos émotions et tout ce qui se passe à l’intérieur, sous la surface. Les pleines lunes, pour leur part, sont synonymes de la fin d’un cycle.

C’est donc le moment où on récolte ce que l’on sème et où on peut voir les conséquences, positives ou négatives, de nos actions des derniers temps.

La pleine lune rose, celle du printemps, signifie toujours un vent de renouveau et l’occasion de partir à neuf.

Dans quel signe est la pleine lune du 26 avril?

Cette pleine lune se déroule dans le signe du Scorpion. On l’associe au mystère, aux secrets et à l’introspection. Ce signe est gouverné par Mars, la planète de l’action et de l’agressivité.

Ceci signifie qu’on risque de ressentir un boost d’énergie pour réaliser quelque chose qui nous tient à cœur, ou encore pour laisser partir quelque chose d’autre.

Repensez à où vous étiez lors de la nouvelle lune en Scorpion qui s’est déroulée en novembre 2020. Vous vous apprêtez à compléter l’apprentissage qui a débuté à ce moment-là!

Comment cela va-t-il nous affecter?

Le Scorpion est un signe d’eau, donc émotif et sensible. Lors d’une pleine lune, on a tendance à se concentrer sur ce qu’on ressent et à oublier les apparences, ce qui est décuplé par l’énergie du Scorpion.

La lune formera un angle carré avec la planète de l’autorité et de la discipline, Saturne, ce qui pourrait freiner nos élans d’émotivité, mais pas les éradiquer.

C’est un moment où des émotions qu’on tente d’ignorer vont refaire surface, et nous aurons l’énergie et le courage d’y faire face. À la lumière de cette toute première superlune de l’année, on risque de se retrouver transformés.

Quels signes vont être plus affectés?

Les signes de feu, soit Lion, Bélier et Sagittaire, seront les plus affectés par cette énergie de changements.

Le Bélier pourra ressentir le besoin de couper les ponts avec des gens toxiques de sa vie, alors que le Lion va remettre en question son cercle immédiat pour savoir s'il est le meilleur pour lui. Le Sagittaire, pour sa part, va enfin être prêt à laisser aller quelque chose de son passé auquel il se rattachait.

Il ne faut pas oublier qu’un inconfort ne veut pas dire que du négatif! Même si le processus semble douloureux, le résultat, lui, ne sera que positif.

À vos cristaux!

