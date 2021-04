Les débardeurs du Port de Montréal en grève générale illimitée: ce qu'il faut savoir

Partager







Les membres du Syndicat des débardeurs du Port de Montréal ont entaminé une grève générale illimitée

Les quelque 1150 débardeurs n'ont pas repris leur travail de manutention des marchandises et d'amarrage des navires, après une seconde fin de semaine de grève

Rouage essentiel de l'économie de l'est du Québec, le Port de Montréal voit passer sur ses docks quelque 275 millions $ en marchandises chaque jour

Les membres du Syndicat des débardeurs du Port de Montréal ont mis leur menace à exécution en entamant une grève générale illimitée lundi matin.

Faute d'avancées dans les négociations avec leur employeur, les quelque 1150 débardeurs n'ont pas repris leur travail de manutention des marchandises et d'amarrage des navires, après une seconde fin de semaine de grève, tel qu'annoncé vendredi dernier.

Le terminal à conteneurs de Contrecoeur, situé sur la Rive-Sud, doit aussi cesser ses activités.

Rappelons que les débardeurs faisaient déjà une grève des heures supplémentaires et refusaient de travailler les fins de semaines depuis deux semaines

Cette grève illimitée pourrait cependant être de courte durée. Samedi, la ministre fédérale du Travail, Filomena Tassi, avait annoncé que le gouvernement Trudeau prévoyait déposer une législation intitulée «Loi prévoyant la reprise et la poursuite des activités au port de Montréal», qui forcerait la reprise du travail au Port de Montréal.

Une rencontre est prévue à 9 h entre le syndicat et des représentants de l'Association des employeurs maritimes, en présence d'un médiateur fédéral.

Inquiétudes

Rouage essentiel de l'économie de l'est du Québec, le Port de Montréal voit passer sur ses docks quelque 275 millions $ en marchandises chaque jour.

La grève déclenchée par les débardeurs suscite donc de nombreuses inquiétudes dans le milieu des affaires et politiques.

Lundi matin, six ministres du gouvernement Legault ont réclamé, dans une lettre ouverte adressée à la ministre Tassi, qui celle-ci intervienne rapidement pour mettre fin au conflit de travail.

«Notre grappe CargoM évalue que ce sont plus de 6000 entreprises du Grand Montréal actives en transport et logistique ou qui dépendent de l’activité du port qui pourraient être de nouveau fortement impactées par un autre conflit de travail. Au total, près de 250 000 emplois dans le Grand Montréal et 273 000 emplois en Ontario [...] pourraient être touchés», craint le gouvernement.

Diverses associations de patronat avaient fait part d'inquiétudes similaires en évoquant des difficultés d'approvisionnement et pour l'exportation pour les entreprises. Celles-ci ont notamment basé leurs craintes sur les impacts causés par la grève de deux semaines déclenchés au mois d'août dernier, qui s'était terminé avec une trêve, venue à expiration à la fin mars.

Le syndicat et l'Administration portuaire de Montréal ne parviennent pas à s'entendre sur les modalités du renouvellement de leur convention collective, notamment en matière d'aménagement des horaires de travail.