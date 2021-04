Plus de 82 000 joueurs signent une pétition pour que Sony approuve Days Gone 2

Partager







Une pétition pour que Sony approuve une suite au jeu Days Gone, de Bend Studio, circule sur le web. Au moment d'écrire ces lignes, l'effort a déjà accumulé plus de 82 000 signatures.

Plus tôt en avril, Bloomberg rapportait qu'une suite à Days Gone avait été refusée par Sony Interactive Entertainment. Le directeur du jeu John Garvin, qui n'est plus chez Bend Studio, n'y était pas allé de main morte sur le sujet quelques semaines plus tard : « J’ai une opinion sur une chose que tes auditeurs pourraient trouver intéressante, a affirmé Garvin à son interlocuteur. Si vous aimez un jeu, achetez-le au cr**** de plein prix. Je ne peux pas vous raconter combien de fois j’ai entendu des joueurs dire: "Ouais, je l’ai eu en rabais, je l’ai eu grâce à PS Plus, peu importe", » avait-il déclaré lors d'une entrevue sur YouTube.

Les fans du jeu se sont donc réunis pour une pétition Change.org qui demande à Sony d'approuver une suite : « Des millions de personnes souhaitent que Sony PlayStation approuve Days Gone 2. Et je veux que tous les fans signent cette pétition. [Sony] ne peut pas simplement pas mettre fin à un jeu aussi incroyable qui s'est terminé sur un cliffhanger ».

Days Gone, qui était une exclusivité PlayStation, fera d'ailleurs ses débuts sur PC le 18 mai.