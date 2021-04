[VIDÉO] 2 idiots dans un camion U-Haul causent une explosion d'eau brune dans un stationnement étagé

Partager







Imaginez, deux secondes, que dans la vie, vous êtes propriétaire d’un gros stationnement à plusieurs étages.

OK, ce n’est pas palpitant comme métier, mais ça peut s’avérer très lucratif, tout dépendamment de la localisation dudit stationnement.

Imaginez maintenant qu’après une belle fin de semaine, vous rentrez au bureau dudit stationnement. Cependant, vous constatez avec effroi que la plomberie passant à proximité du plafond est dans un état lamentable, pour ne pas dire complètement arrachée.

Consterné, vous allez jeter un coup d’oeil aux vidéos de surveillance des dernières journées et vous tombez sur les images ci-haut.



Eh bien, c’est arrivé à quelqu’un récemment.

Sur Twitter, la vidéo téléversée par Kristen Rabbott avec la mention: «Quelqu’un a essayé de se stationner avec un camion U-Haul dans un stationnement que nous avons construit» est devenue virale au cours des derniers jours.

Et par «quelqu’un», on s’entend pour dire qu’il s’agit de deux idiots qui manoeuvrent un camion de location tellement mal qu’ils causent un abominable dégât d’eau brune probablement malodorante.

[MISE À JOUR: dans une première version de ce texte, nous affirmions qu'il s'agissait de «caca». Or, à la suite de plusieurs commentaires reçus, on comprend bien qu'il s'agit d'eau stagnante pour alimenter des gicleurs. Nos excuses!]



Il faut dire que lorsqu’une explosion de caca (ou d'eau brune dans ce cas-ci) survient, comme cette fois où un camion rempli d’excréments et d’urine avait explosé en Russie, l’Internet fait bien les choses et s’assure que la planète en entier le sache.

Nous avons fait notre part.

