Alien: Isolation gratuit sur PC cette semaine

Vous êtes amateur de sensations fortes? Ne ratez pas l'occasion de mettre la main sur Alien: Isolation, qui fait franchement très peur et nous amène à nous demander pourquoi on se fait subir ça.

Le jeu de science-fiction et d'horreur sera gratuit sur l'Epic Games Store jusqu’au 29 avril, et le DLC Last Survivor fait partie de l'offre. Il suffit de l’ajouter à votre librairie et le tour est joué: il est à vous pour toujours.

On retrouve Amanda Ripley, la fille d’Ellen Ripley, qui apprend que l’enregistreur de bord du vaisseau de sa mère, disparue depuis 15 ans, a été retrouvé.

Amanda se rend donc sur la station spatiale Sevastopol pour lever le voile sur la disparition de sa mère et fait la rencontre d’un être bien connu des membres de la corporation Weyland-Yutani.

Pèse sur Start a tenté de jouer à Alien: Isolation sur sa chaîne Twitch et, comme le démontre le clip suivant, il faut du courage et des nerfs d’acier pour survivre au jeu.

Téléchargez gratuitement Alien: Isolation avec le DLC Last Survivor jusqu'au 29 avril, 11h, heure de l’Est, sur l’Epic Games Store. Du même coup, mettez la main sur une copie numérique gratuite du dungeon-crawler Hand of Fate 2, également offert jusqu'au 29 avril.

