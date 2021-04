Cette équation simple divise la toile

Partager







Certaines choses sont des questions d’opinions.

D’autres, non.

• À lire aussi: Essayez de deviner si ces personnes sont en couple, ou dans la même famille

Dans le cas des mathématiques, c’est assez clair qu’il n’y a rien de de subjectif.

Les règles existent, et on doit les suivre. Les résultats d’une équation ne devrait pas être sujet au débat. Surtout par une équation simple.

Mais comme vous le savez, tout sur le web peut devenir débattable.

La toile s’est allégoriquement «brisée» quand un vieux tweet de 2019 refait surface récemment.

Dans ledit gazouilli, son auteur demande aux internautes de résoudre le problème suivant: «8 ÷ 2(2+2)=?»

Évidemment, sous le commentaire, une grande variété de réponses existent, mais avant de continuer à lire, nous vous invitons à nous dire ce que vous croyez être la bonne réponse.

Sondage Votre réponse? 1 2 4 8 12 16 Partagez votre résultat sur Facebook

Bon, parfait.

Alors, bien qu’elle puisse paraître facile, cette équation cache un petit piège auquel plusieurs internautes se sont accrochés.

Évidemment, on débute avec la parenthèse. 2+2, fafa, ça donne 4.

Voici ou plusieurs personnes se trompent. Plutôt qu'immédiatement multiplier le nouveau contenu de la parenthèse par 2, on efface la parenthèse et on ajoute un signe de multiplication.

L’équation devient donc «8 ÷ 2 x 4=?».

1-Parenthèses.

2- X et /, dans l'ordre de gauche à droite.

3- + et -, dans l'ordre de gauche à droite.

Donc, 8 divisé par 2 donne 4, et 4 fois 4 donne 16!

Voilà!

La réponse est 16!

Aussi sur le Sac:

s

s