Comment bloquer le pistage des applications (à commencer par Facebook) sur votre iPhone

La dernière mise à jour d'iOS présente une fonctionnalité très utile permettant d'empêcher le suivi des activités afin de lutter contre l'affichage de publicités ciblées. Désormais, chaque application devra demander une autorisation à ses utilisateurs pour pouvoir continuer à les «tracer». Plutôt que de les désactiver une à une, il existe une astuce pour qu'aucune application ne collecte ces données.

Une fois iOS 14.5 installé, il suffit de se rendre dans les « Réglages » de son iPhone, puis d'aller dans l'onglet « Confidentialité », sélectionner « Suivi » et décocher l'option « Autoriser les demandes de suivi des applications ». Dès lors, aucune application ne vous demandera la permission de continuer à suivre vos activités en ligne, celle-ci sera purement et simplement annulée. Si vous ne souhaitez bloquer que le suivi de certaines applications, comme Facebook (ou d'autres), ne faites pas cette manœuvre et contentez-vous de répondre au cas par cas aux notifications qui vous seront envoyées.

Cette fonctionnalité, très attendue, a été annoncée au début de l'année, provoquant un tollé chez plusieurs éditeurs d'applications, à commencer évidemment par Facebook, dont la collecte de données personnelles est au cœur du modèle économique. Facebook redoute notamment que cette décision nuise à l'ensemble des sociétés qui l'utilisent aujourd'hui pour faire de la publicité et qui en tirent une grande partie de leur chiffre d'affaires.

À noter que le lancement d'iOS 14.5 s'accompagne également d'autres nouveautés, comme la possibilité de déverrouiller l'appareil via la reconnaissance tout en portant un masque (uniquement s'il est associé à une Apple Watch) ou bien encore d'emojis inédits, dont un cœur en feu, de nouveaux couples et une nouvelle seringue ... malheureusement d'actualité avec la campagne de vaccination liée à la pandémie de Covid-19.

