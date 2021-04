Montréal techno: hommage vidéo aux créateurs d’ici [VIDÉO]

Partager







Si vous pouviez imaginer Batgirl, Scooby-Doo ou encore Ezio Auditore (du populaire jeu Assassin’s Creed), cela ressemblerait au contenu de cette vidéo du plus grand centre de l’industrie du jeu vidéo au pays: Montréal.

De nombreux et grands titres au succès international ont eu recours à nos talents, et ce ne sont pas les moindres: Star Wars (L’Ascension de Skywaker), Stranger Things, Blade Runner, Assassin’s Creed, 1917 et Tomb Raider.

À l’origine de cette initiative, l’agence de promotion économique Montréal International écrit: «pour promouvoir cette créativité unique ainsi que l’expertise de spécialistes et artistes hautement qualifiés, près d’une vingtaine de petits, moyens et grands studios de la métropole ont mis la main à la pâte. Aviez-vous déjà pensé voir réunis sur le même écran Scooby-Doo, Batgirl, Ezio Auditore (Assassin’s Creed) ainsi que d’autres personnages emblématiques dans des lieux notoires de la métropole, comme le Stade olympique, la rue Crescent ou le Vieux-Montréal?»

Bien des emplois à combler

Selon les données de la firme KPMG, «au cours des 10 dernières années à Montréal, l’emploi a augmenté en moyenne de 8% par année en jeu vidéo et de 28% en effets visuels. Cette croissance fulgurante permet à Montréal de se positionner aujourd’hui dans le top 10 des principaux centres mondiaux de la créativité numérique».

Et comme pour toute industrie en forte croissance, le site de Montréal International permet de découvrir les offres d’emploi et les programmes offerts avec Connexion Études.

Voyez la vidéo réalisée par Rodeo FX et BLVD MTL pour la promotion des talents d’ici.