Tout ce que tu veux savoir sur les acteurs de la série «Shadow and Bone»

La toute nouvelle série Shadow and Bone est déjà un méga succès, et tous veulent en savoir plus sur les acteurs qui incarnent les personnages du «Grishaverse».

Les fans des livres seront ravis de voir à l'écran leurs personnages favoris, et plusieurs acteurs en sont à leur premier gros projets. D'autres, cependant, sont des visages connus du public qu'on adore retrouver dans un autre univers fantastique!

Voici donc tout ce que vous voulez savoir sur les acteurs principaux de Shadow and Bone:

Jessie Mei Li (Alina Starkov)

Alina étant le rôle principal de la série, cela risque d’être ce qui fait connaître l’actrice aux origines chinoise et américaine.

Avant Shadow and Bone, Jessie n’avait jamais vraiment voulu être actrice. La jeune femme de 25 ans étudiait le Français et l’Espagnol quand elle a décidé de tenter sa chance dans une pièce de théâtre de son école. C’est là qu’elle a été recrutée pour le rôle d’Alina.

En plus de cette série, Jessie fait partie de la distribution du film Last Night in Soho mettant en vedette Anya Taylor-Joy.

Ben Barnes (General Kirigan)

Ben Barnes est bien connu du public! Le jeune homme s'est fait connaître dans l’univers de Narnia où il a joué le Prince Caspian, mais aussi pour ses rôles dans les séries populaires Westworld et The Punisher.

Âgé de 39 ans, Ben fait aussi de la musique qu’il partage sur son compte Instagam. Son signe astrologique est le Lion et il est originaire de l’Angleterre.

Archie Renaux (Malyen "Mal" Oretsev)

La carrière d’Archie a débuté dans le monde du mannequinat, puis il a éventuellement délaissé ce milieu pour se concentrer sur le jeu. Dans les prochains mois, nous allons le voir dans le film Voyager ainsi que le film Marvel/Sony Morbius.

Âgé de seulement 23 ans, le jeune homme et sa petite copine, Annie, ont accueilli leur premier enfant en octobre 2020.

Freddy Carter (Kaz Brekker)

À 28 ans, l’acteur anglais a participé à plusieurs pièces de théâtre et productions télévisuelles, dont Free Rein et Pennyworth, mais Shadow and Bone est son plus gros rôle à date.

Né sous le signe du Verseau, Freddy est en couple avec l’actrice Caroline Ford qui tenait le rôle de Nimue dans la série fantastique Once Upon a Time.

Amita Suman (Inej Ghafa)

Le rôle d’Inej est le plus important de la carrière d’Amita à date. Avant cela, la jeune femme de 23 ans a apparu dans des séries comme Doctor Who et The Outpost.

Née au Népal, elle a appris comment manier le couteau pour son rôle dans Shadow and Bone, et a même une cicatrice pour le prouver!

Kit Young (Jesper Fahey)

Kit est un acteur de théâtre prolifique et a apparu dans plusieurs adaptations de pièces classiques comme Julius Cesar et A Midsummer Night's Dream.

Né à Londres, mais d’origines ougandaises et écossaises, l’acteur de 26 ans avait d’abord auditionné pour le rôle de Mal, mais les producteurs ont vu en lui quelque chose d’autre.

Daisy Head (Genya Safin)

L’actrice de 30 ans n’a pas de compte Instagram, mais elle a grandit sur les plateaux de tournages puisque son père est Anthony Head de la série Buffy.

La jeune femme originaire de l’Angleterre a apparu dans plusieurs séries, dont Harlots et Guilt.

Calahan Skogman (Matthias Helvar)

Shadow and Bone est le tout premier rôle de Calahan qui a gradué de l’Université de la Californie du Sud en 2019 avec un diplôme en jeu.

Avant de découvrir cette passion, le jeune homme qui mesure 6’4” était un joueur de basketball et de football émérite dans sa toute petite ville de Seymour au Wisconsin.

On a hâte de savoir si on pourra tous les retrouver dans une seconde saison de Shadow and Bone!

