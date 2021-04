Une illustratrice dessine des restos, boutiques, et produits d’entreprises d’ici pour encourager l’achat local

Partager







Depuis maintenant plus d’un an, l’achat local n’a jamais été aussi tendance que maintenant et c’est TANT MIEUX!

Il y a tellement de beaux commerces et d’entrepreneurs talentueux au Québec que nous pouvons encourager avant de nous tourner vers les géants provenant d’autres pays.

La talentueuse illustratrice Evi Jane a bien compris ça et a même décidé de faire sa part, à sa façon, afin d’encourager les gens à acheter localement.

Depuis mars 2020, l’illustratrice dessine des devantures de commerces montréalais, mais aussi parfois d’ailleurs, des produits d’entreprise québécoise, des couvertures de livres de recettes de chef d’ici, etc.

Ce sont des dizaines et des dizaines d’œuvres délicates à l'encre et l'aquarelle qui se retrouvent les réseaux sociaux de l’illustratrice

On peut dire que le fil Instagram d’Evi Jane est en quelque sorte une «bible» de l’achat local à consulter pour découvrir des entreprises d’ici.

