William Cloutier a laissé ses fans choisir sa chanson pour la finale de Star Académie et voici le choix

Le décompte est officiellement commencé pour la grande finale de Star Académie, qui aura lieu ce dimanche, le 2 mai, et qui opposera Lunou Zucchini et William Cloutier.



On l'a vu au cours des dernières semaines, pour les Académiciens, choisir LA chanson à interpréter lors du variété afin de sauver sa place peut être tout un casse-tête... d'autant plus, dans ce cas-ci, lorsqu'il s'agit de la grande finale!



La semaine dernière, William Cloutier avait sondé ses abonnés, sur son compte Instagram, afin de les inviter à choisir sa chanson pour la finale.





Avouant qu'il n'avait «plus d'idées», le jeune papa a demandé à ses fans de lui proposer des idées chansons qui se marieraient bien avec sa voix. Il a ensuite imprimé toutes les suggestions faites par le public, pour en sélectionner cinq, soit celles qui sont revenues le plus souvent.



Lundi en soirée, William a pigé au hasard parmi les cinq pièces et... roulement de tambour... il performera Je t'aime encore de Céline Dion!





«Omg ! La chanson que j'ai déjà chanté à La Cour Des Grands !!! Ça va être special de la refaire !!», a-t-il précisé en légende sous la publication.



En effet, assez incroyable donc de savoir qu'il interprétera la même chanson que lors de son passage à l'émission animée par Gregory Charles en 2008. Revoyez cette performance juste ici:





En commentaires, ses abonnés ont semblé ravis de ce choix!



On a très hâte de l'entendre, et on est également curieux de savoir ce que Lunou nous interprétera!



