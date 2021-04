Climat et alimentation: le populaire site américain Epicurious cesse de proposer des recettes à base de bœuf

Partager







Le site culinaire américain Epicurious cessera de suggérer des recettes à base de bœuf à ses lecteurs dans l‘objectif de soutenir la lutte aux changements climatiques.

Le populaire site a annoncé cette réorientation dans un article publié lundi. Pour justifier cette décision, Epicurious mentionne à quel point l’élevage du bétail, et en particulier du bœuf, génère des émissions importantes de gaz à effet de serre.

Le 24 heures publiait dernièrement un dossier portant sur l’alimentation. On y apprenait notamment que 14,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont liées à l'élevage et que c'est l’élevage du bœuf qui a l’empreinte carbone la plus importante.

«Ça peut sembler peu, mais couper ne serait-ce qu’un ingrédient – le bœuf – peut avoir un énorme impact et diminuer l’empreinte environnementale de l’alimentation d’une personne»*, indique Maggie Hoffman, rédactrice en chef d’Epicurious, et David Tamarkin, l’ancien directeur numérique d’Epicurious.

«Aujourd’hui, Epicurious annonce que c’est précisément ce que nous avons fait: nous retirons le bœuf. Le bœuf n’apparaîtra pas dans les nouvelles recettes, articles ou infolettres d’Epicurious. Ça n’apparaîtra pas sur notre page d’accueil ni sur notre compte Instagram», poursuivent-ils.

L’article d’Epicurious est disponible en ligne ici.

*L’article est écrit en anglais. Nous en avons traduit certains extraits.