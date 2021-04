Jeux vidéo: un Québécois fracasse le record Guiness du plus long «stream» sur Twitch

Partager







Un Québécois vient de battre le record Guinness du plus long marathon sur World of Warcraft en direct sur Twitch.

• À lire aussi: Vous pourriez être diplômé en sport électronique d’une université américaine prestigieuse

• À lire aussi: Jeux vidéo: viser la carrière de pro sans tout risquer, c'est possible

L’un des deux streamers de la chaîne LaGamacherie, Bobby Gamache, a diffusé en direct pendant 44 heures, 44 minutes et 44 secondes sur la plateforme Twitch alors qu’il jouait au populaire jeu vidéo. Le Rimouskois a fracassé de près de 12 heures l'ancien record que détenait l’Américain Ian Haimes.

Alors que la diffusion battait son plein, le Québécois a appris qu’un joueur hongrois tentait lui aussi de battre le record Guinness. «On ne se le cachera pas, le moral de l’équipe a pris un coup dur, raconte-t-il. J’avais le choix d’abandonner ou de faire 10 heures de plus.» Il a choisi la seconde option.

Si Bobby Gamache est officiellement le seul qui figurera au livre des records, il salue le travail de son équipe, qui lui a permis de réussir son défi. «En arrière de ce “petit” record, il y a le travail de 17 personnes», insiste-t-il.

C'est d'ailleurs son frère Mathieu, l'autre moitié du duo LaGamacherie, qui l'avait mis au défi d'obtenir un record Guinness, un défi que lui a renvoyé Bobby.

En plus de ses proches, c’est pas moins de 400 personnes qui l’ont appuyé virtuellement pendant son marathon.

Courtoisie LaGamacherie Capture d'écran prise par LaGamacherie lorsque Bobby tentait de fracasser le record mondial de l'Américian Ian Halmes.

De la concentration... et des fruits et légumes

Comment est-il parvenu à tenir si longtemps devant son écran? En restant concentré, explique le joueur, qui est aussi gestionnaire au magasin Bureau en gros de Rimouski. «On tombe sur le pilote automatique. Tout se fait de façon instinctive. C’est un jeu qui demande un peu de concentration, mais qui ne demande pas trop de précision.»

L'autre secret derrière sa réussite: une alimentation saine pendant toute la durée du marathon.

«J'ai mangé des fruits, des légumes et des petites collations. Rien d’autre. On voulait rester dans le léger», mentionne-t-il. Pendant les deux jours qu'a duré le marathon, il n'a bu aucun café et il s'est contenté d'une seule boisson énergisante.

Un défi sérieux

Pour mettre la main sur le record du monde, le Québécois devait suivre des règles strictes imposées par Guinness. Par exemple, il n'avait droit qu'à dix minutes de pause pour chaque heure de jeu complétée. Il devait aussi afficher en tout temps son cadran de jeu pour prouver qu'il était en train de jouer, en plus de toujours demeurer «actif» dans le jeu.

Ces contraintes ne lui ont toutefois pas fait peur, puisqu'il a terminé son marathon avec 3h07 de repos en banque.

Retour à la vie normale

Dans les prochains jours, Bobby devra redescendre de son nuage pour reprendre le travail. Bien qu'il soit détenteur d'un record du monde, le joueur affirme ne pas gagner suffisamment d'argent pour vivre de sa passion.

«J’ai une maison, un enfant et j’ai besoin d’une sécurité financière», explique-t-il.