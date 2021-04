Les montres intelligentes Apple Watch Series 6 en solde pour une durée limitée

Partager







Rares sont les fois où un produit Apple de dernière génération tombe en spécial. Aussi bien en profiter quand la durée du rabais est éphémère et ne pas rater sa chance de mettre la main sur l’une des montres intelligentes dernier cri d'Apple.

La montre Apple Watch Series 6 est offerte en deux formats, 40mm et 44mm, et en plusieurs choix de couleurs. Le format 40mm se détaille habituellement à 529,99$ et le format 44mm à 569,99$. Un rabais allant jusqu’à 60$ est actuellement en vigueur chez Bureau en gros. L’offre se termine le 4 mai 2021.

La sixième génération de montres intelligentes a été dévoilée en septembre 2020, et comprend plusieurs fonctions pratiques pour la mise en forme: la capacité de mesurer en 15 secondes la saturation de l’oxygène dans le sang, un altimètre et plus encore. L'appareil comporte un écran 2,5 fois plus brillant que la série 5 et son cœur est composé d’un processeur A13 Bionic, semblable à ce qu’on retrouve dans les iPhone.

