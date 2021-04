Mettez la main sur une NES Classic Edition à un prix très intéressant

Partager







Nintendo a mis en vente sur son site officiel des consoles NES Classic Edition remises à neuf... et bonne nouvelle, elles ne sont pas chères!

C’est le site Gamespot qui a déniché l’affaire en or et on ne peut que les remercier pour cette belle trouvaille. Si vous avez des remords de ne pas avoir acquis la console avant qu’elle ne soit discontinuée, c’est maintenant l’heure de vous racheter.

La console NES Classic Edition, vendue directement sur le site de Nintendo pour seulement 64,99 $, est offerte en tant qu’ensemble Nintendo authentique remis à neuf et vient avec une garantie d’un an. La console pourrait présenter des imperfections superficielles, mais son fonctionnement est entièrement garanti.

La console vient avec les composantes habituelles:

Une manette NES Classic

Câble HDMI

Adaptateur secteur

30 jeux préinstallés

Pour commander une console NES Classic Edition remise à neuf, rendez-vous sur le site de Nintendo.

