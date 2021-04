Montréal sur la bonne voie, la vaccination va bon train: ce qu’il faut savoir

Partager







Montréal, qui est l’une des villes les plus touchées au pays depuis le début de la pandémie de COVID-19, reprend tranquillement le contrôle de la situation.

La directrice régionale de santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, estime en effet que la métropole est sur la bonne voie alors que la troisième vague frappe. Elle s'est dite «fière» mercredi de la situation qui prévaut actuellement, alors que le nombre de cas de COVID-19 est relativement stable.

Un équilibre très fragile

«Par contre, on a vu l’expérience des autres régions, ça ne prend pas grand-chose, c’est un équilibre très fragile. On a encore besoin d’être tous ensemble et d’être solidaires», a-t-elle déclaré.

Au cours des 14 derniers jours, 4100 Montréalais ont obtenu un résultat positif à la COVID-19, un nombre en baisse par rapport à la période du 30 mars au 12 avril (4900 cas) et à celle du 16 au 29 mars (4270 cas).

219 patients hospitalisés pour la COVID-19

«Ça va mieux à Montréal. Ça démontre la capacité de notre réseau et de nos équipes à travailler ensemble», a souligné Sonia Bélanger, PDG du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

Elle a révélé que 219 patients sont présentement hospitalisés pour la COVID-19 dans les différents hôpitaux de Montréal, dont 67 aux soins intensifs.

«Au sommet de la deuxième vague, on avait plus de 900 patients hospitalisés. On voit tout de suite que c’est une nette amélioration», a constaté Mme Bélanger.

La vaccination va bon train

La Dre Drouin s’est également dite satisfaite du progrès de la campagne de vaccination. Jusqu’à présent, plus de 75 % des personnes âgées de 60 ans et plus ont reçu une dose de l’un ou l’autre des vaccins contre la COVID-19.

«En plus d’atteindre notre cible régionale, on a aussi réussi à réduire les inégalités sociales de santé, donc à ne pas voir d’écart à ce niveau dans la couverture vaccinale des 60 ans et plus. On va continuer comme ça pour que ça se reflète dans le reste de la population», a ajouté Mme Drouin.

Elle a tenu à rappeler que de nombreuses plages horaires sont encore disponibles pour les personnes âgées de plus de 45 ans qui souhaitent se faire vacciner.

Depuis le début de la campagne de vaccination, plus de 750 000 doses ont été administrées à Montréal.

«Quand on regarde la situation montréalaise, on voit très bien que les objectifs ministériels sont dépassés, et ce n’est pas terminé», a ajouté Mme Bélanger.

Elle a également mentionné que la campagne se poursuit chez les travailleurs de la santé, alors que 68 % de ceux travaillant en CHSLD ont déjà reçu le vaccin.