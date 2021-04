Plus de 200 000 morts en Inde, pénurie d’oxygène dans les hôpitaux, le variant présent dans 17 pays: ce qu’il faut savoir

Partager







Le nombre de morts du coronavirus a dépassé mercredi les 200 000 en Inde

Le pays a rapporté près de 3300 nouvelles infections ces derrières 24 heures

Les files d’attente de patients en détresse s’allongent en Inde et dans d’autres pays en développement pour tenter d’obtenir de l’oxygène médical

Le nombre de morts du coronavirus a dépassé mercredi les 200 000 en Inde, débordée par une flambée épidémique et où l’aide internationale a commencé à affluer, alors qu’au moins 17 pays connaissent des infections au variant dit indien.

Au total, 201 187 personnes ont succombé à l’épidémie dans le pays, et 3293 sur ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé, même si de nombreux experts estiment que le véritable bilan est plus élevé.

Les hôpitaux de Delhi submergés

«Nous avions besoin de soins mais nous n’avons pas trouvé de place dans les hôpitaux de Delhi», explique à l’AFP Himanshu Verma alors que sa mère, Poonam, âgée de 58 ans, est reliée à un concentrateur d’oxygène de cette ONG créée par un gurdwara, un temple sikh, à Ghaziabad.

Quatrième pays le plus endeuillé derrière les Etats-Unis, le Brésil et le Mexique, l’Inde a encore connu mardi un nouveau total impressionnant d’infections (350 000) pour une journée.

Le variant indien dans 17 pays

Le B.1.617, appelé «variant indien» du fait de sa première occurrence en Inde, a été détecté dans plus de 1200 séquences de génome dans «au moins 17 pays», a annoncé l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

La plupart des échantillons «viennent d’Inde, du Royaume-Uni, des États-Unis et de Singapour», a précisé l’OMS dans son compte-rendu hebdomadaire sur la pandémie. Un premier cas a été confirmé la semaine dernière au Québec (dans la région de la Haute-Mauricie).

«Le B.1.617 a un taux de croissance plus élevé que les autres variants en circulation en Inde, ce qui suggère une plus grande contagiosité», selon l’OMS.

Les crématoriums ne connaissent pas de trêve, leurs cheminées se fissurent et les armatures métalliques des fours fondent sous l’intensité de la chaleur.

Pourquoi il manque d'oygène en Inde et comment on le fabrique?

Face aux insuffisances respiratoires provoquées par le coronavirus, les files d’attente de patients en détresse s’allongent en Inde et dans d’autres pays en développement pour tenter d’obtenir de l’oxygène médical, dont la disponibilité industrielle est loin d’être suffisante partout dans le monde.

1 - Pourquoi voit-on surtout des files d’attente pour des bouteilles d’oxygène dans les pays en développement?

Bien qu’il soit vital pour un traitement efficace des patients de la COVID-19 hospitalisés ou à domicile, l’accès à l’oxygène, relativement facile en Europe et en Amérique du Nord, est limité dans les pays en développement en raison du coût, des infrastructures imitées et des obstacles logistiques, explique Unitaid, l’organisation internationale hébergée par l’OMS, chargée de centraliser les achats de traitements.

Selon l’OMS, un patient sur cinq souffrant de COVID-19 aura besoin d’oxygène.

2 - Quels sont les besoins dans ces pays face à la pandémie?

En février, l’OMS estimait que plus d’un demi-million de personnes avaient besoin de 1,2 million de bouteilles d’oxygène par jour dans ces pays.

Unitaid estime ses besoins à 1,6 milliard de dollars pour l’achat de bouteilles pour les pays les plus pauvres cette année: «Une urgence mondiale qui nécessite une réponse mondiale».

Selon l’organisation, les principaux défis portent sur une vingtaine de pays, dont le Malawi, le Nigeria et l’Afghanistan.

3 - Comment produit-on de l’oxygène médical?

Il y a deux grands types de production d’oxygène:

Oxygène médical: on peut l’obtenir en séparant les gaz contenus dans l’air. Celui-ci est composé à 78% d’azote, 21% d’oxygène et 1% de petites molécules type argon ou hélium, rappelle à l’AFP Régis d’Hérouville, directeur général d’Air Liquide Santé France, filiale du groupe français de gaz industriels.

On isole l’02 (oxygène) de l’air après des étapes de compression, filtration et purification. Il est ensuite soumis à des règles strictes d’analyse et de traçabilité garanties par un pharmacien.

Concentré à plus de 99,5%, c’est un médicament. Cet oxygène va être identifié par un numéro de lot unique pour être distribué vers les hôpitaux. On le transporte sous forme condensée, soit liquide en vrac, dans de grands containers ou citernes avec parois isolantes, permettant de maintenir sa température en dessous de -182°C; soit sous forme gazeuse dans des bouteilles contenant de plus petits volumes.

« La livraison d’oxygène liquide est celle qui permet de répondre à des besoins et des variations de la demande les plus importants. Un litre d’oxygène liquide équivaut environ à 800 litres d’oxygène gazeux. L’oxygène peut aussi être délivré en bouteilles sous pression pour permettre la mobilité des patients. Dans ce cas, un litre d’oxygène gazeux à 200 bars correspond à 200 litres d’oxygène gazeux directement utilisable par un patient », explique M. d’Hérouville.

Oxygène produit par concentrateur: c’est un oxygène concentré à 93% en général. Ce sont des équipements électriques portatifs qui extraient et purifient l’oxygène de l’air ambiant en temps réel, ou des unités de production plus conséquentes permettant d’alimenter de grandes entités comme des hôpitaux.

« En l’absence d’infrastructures de production d’oxygène liquide, les concentrateurs sont utiles. Mais ils sont dimensionnés pour un besoin donné, ce qui leur permet difficilement de répondre à une augmentation de consommation subite et rapide d’oxygène multipliée par cinq, voire par six, comme on l’a vu dans certains hôpitaux français pendant la crise de COVID-19. En outre, ils sont très consommateurs d’énergie, avec des coûts de maintenance élevés », fait valoir M. d’Hérouville.

4 - Qui sont les principaux producteurs?

Hors Chine, les trois premiers fournisseurs mondiaux d’oxygène médical sont: l’allemand Linde allié au groupe américain Praxair, le français Air Liquide et l’américain Air Products.

Mais l’oxygène médical est surtout produit par énormément d’acteurs locaux et régionaux, car l’un de ses principaux problèmes est qu’il est difficilement transportable sur de longues distances.

Raison pour laquelle d’ailleurs il est plus disponible dans les pays industrialisés: les unités de production ont été construites pour alimenter aussi d’autres secteurs que la santé, comme la sidérurgie et la chimie.

5 - Quel bol d’oxygène pour l’Inde?

En Inde, des avions cargo de l’armée de l’air ont commencé à livrer la semaine dernière de gros camions-citernes d’oxygène là où il manquait. Un premier train «Oxygen Express» a été mis en service le 22 avril.

Le ministère indien de la Défense a aussi annoncé importer d’Allemagne 23 unités mobiles de production d’oxygène.

La France a envoyé huit unités de production d’oxygène et des containers d’oxygène liquéfié permettant d’alimenter jusqu’à 10 000 patients sur une journée. Au total, l’équivalent d’environ 200 tonnes d’oxygène liquide sera livré par la France aux hôpitaux indiens.