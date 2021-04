Samsung Galaxy Book Pro: après les téléphones, les ordinateurs

Partager







Avec le dévoilement aujourd’hui de ses nouveaux Galaxy Book, Samsung envoie un message sans équivoque aux autres fabricants d’ordinateurs portatifs: l’entreprise coréenne n’a plus l’intention d’être un joueur secondaire dans ce secteur.

Voilà plusieurs années maintenant que Samsung fabrique des ordinateurs portatifs. Même si l’entreprise a lancé quelques bons appareils au fil des ans (certains Chromebook, notamment), celle-ci ne s’est jamais réellement imposée. Dans les analyses de parts de marché, Samsung est généralement inclus dans la catégorie « autres fabricants », quelque part derrière Lenovo, HP, Dell, Apple, Acer et Asus. Voilà qui est peut-être sur le point de changer.

« Avec toutes nos innovations mobiles provenant de l’écosystème Galaxy, nous voulons créer une nouvelle expérience informatique, et positionner Samsung comme un des leadeurs dans le marché des PC », a expliqué le président et responsable de la division mobile de Samsung Dr TM Roh, en marge de l’évènement Galaxy Unpacked.

Chaque fabricant vante évidemment ses nouveaux produits avant de les lancer, il faut donc prendre l’affirmation avec un grain de sel, mais les Galaxy Book Pro et Galaxy Book Pro 360 dévoilés aujourd’hui s’annoncent en effet prometteurs. Alors que les nouveaux ordinateurs portatifs offrent généralement une ou deux nouveautés importantes par génération seulement, Samsung semble avoir dopé ses Galaxy Book Pro aux nouvelles technologies.

Il est difficile d’avoir l’heure juste avec un évènement en ligne, mais voici quelques points où les appareils semblent se démarquer.

Minceur

Photo: Samsung L’ordinateur Galaxy Book Pro ne fait que 11,2 mm d’épaisseur.

Samsung a conçu des ordinateurs particulièrement minces, à un peu plus de 11 mm d’épaisseur, tant pour les modèles de 13 pouces que de 15,6 (de 11,2 mm pour le modèle Galaxy Book Pro de 13 pouces à 11,9 mm pour le Galaxy Book Pro 360 de 15,6 pouces). C’est vraiment mince. Le MacBook Pro de 13 pouces d’Apple est par exemple pour sa part à 15,6 mm, et le Dell XPS 13 à 14,8 mm.

L’entreprise a aussi développé un chargeur assez puissant pour l’ordinateur, mais de la taille d’un chargeur de téléphone cellulaire.

s

Optimisation de la puissance

Malgré leur minceur, Samsung promet que ses ordinateurs seront puissants, grâce à leurs processeurs Intel Core de 11ième génération (les modèles exacts n’ont pas été dévoilés) avec graphiques Iris Xe. Le Galaxy Book Pro 15 est aussi offert en option avec une carte graphique NVIDIA GeForce MX450.

Pour maximiser l’autonomie et les performances – ce qui devrait s’avérer essentiel pour un appareil de cette taille -, l’ordinateur détecte le type de surface sous l’ordinateur, le bruit ambiant et la charge de travail afin d’optimiser la puissance de l’ordinateur et la vitesse du ventilateur.

Écran

Photo: Samsung L’écran Super AMOLED des Galaxy Book Pro et Book Pro 360 devrait leur assurer des noirs profonds, une bonne luminosité en mode HDR et des couleurs riches

Les Galaxy Book Pro sont équipés d’un écran Super AMOLED 1080p, qui devrait se démarquer tant pour le jeu que le cinéma. Tout comme avec les téléphones de l’entreprise, la couleur de l’écran pourra d’ailleurs être adaptée selon l’usage.

Détail intéressant, Dell a récemment lancé un écran OLED en option pour ses nouveaux XPS 13, mais celui-ci est vendu 300$. Ici, l’écran Super AMOLED est inclus par défaut avec l’ordinateur.

Pile à longue durée

Samsung a développé un algorithme qui optimise la recharge de l’appareil afin de prolonger sa durée de vie. J’ignore si le Life Extender+ a un impact sur l’ordinateur dans la vie de tous les jours, mais c’est tout de même une nouveauté qui pourrait avoir un intérêt à long terme.

Côté autonomie, Samsung annonce 20 heures (dans les petits caractères du communiqué de presse), ce qui semble ambitieux pour un ordinateur aussi mince. Je vais le croire lorsque je vais le voir, comme dirait l’autre.

Conçu pour plaire aux consommateurs

Photo: Samsung Samsung s’est montré particulièrement généreux avec les ports du Galaxy Book Pro.

Ce qui a le plus retenu mon attention lors du dévoilement des Galaxy Book Pro est que chaque élément semble avoir été optimisé pour plaire aux consommateurs. Le Galaxy Book Pro régulier se démarque par exemple par ses ports, avec deux ports USB-C, un port USB-A, une fente pour carte microSD et un port HDMI. Pour un appareil aussi mince, c’est du jamais vu.

Ça peut sembler anodin, mais j’ai aussi apprécié les configurations des ordinateurs, tout particulièrement le fait qu’ils sont offerts avec un minimum de 8 Go de mémoire vive, et non 4 Go comme c’est parfois le cas. Souvent, les fabricants offrent une configuration qui n’est pas assez puissante, seulement pour pouvoir afficher un prix de vente plus bas. Ce n’est pas le cas ici. Le stylet S Pen est également inclus avec la Galaxy Book Pro 360. D’autres fabricants l’auraient probablement vendu comme accessoire en option.

Notons que Samsung a aussi dévoilé aujourd’hui un troisième ordinateur, le Galaxy Book, un modèle d’entrée de gamme qui se démarque quant à lui un peu moins des autres appareils sur le marché. Les Samsung Galaxy Book (à partir de 859$), Galaxy Book Pro (à partir de 1469$) et Galaxy Book Pro 360 (à partir de 1599$) seront lancés le 14 mai au Canada.

Il faudra évidemment les essayer pour s’en faire une idée, surtout pour s’assurer que la puissance et l’autonomie seront suffisantes. Mais pour l’instant, tout indique que Samsung a frappé un grand coup. Les autres fabricants de PC devraient en prendre bonne note.

