5 films dans lesquels on peut voir les stars de Riverdale

La série américaine développée par Roberto Aguirre-Sacasa est devenue l’une de nos préférées. Il faut dire que la distribution et les personnages, basés sur les aventures de l'éditeur Archie Comics, sont des plus intéressants, captivants et parfois même surprenants.

Vous aussi, vous adorez la distribution de Riverdale? Alors, voici cinq films dans lesquels vous pourrez voir les stars de la célèbre émission.

1. The Last Summer

K.J. Apa

Cette comédie romantique est sortie le 3 mai 2019 sur Netflix. On y voit l’acteur qui incarne Archie Andrews dans Riverdale jouer un adolescent de 17 ans qui passe ses dernières vacances d'été avec ses trois amis avant d'entrer à l'université. À la 21e cérémonie des Teen Choice Awards, il a été nommé dans la catégorie «Meilleur acteur de l'été» pour son rôle dans The Last Summer.

2. Five Feet Apart (v.f.: À cinq pieds de toi)

Cole Sprouse

Connu pour être Jughead Jones dans la série Riverdale, l'acteur américain Cole Sprouse a été vu en 2019 dans cette comédie romantique et dramatique où il campe le personnage de Will Newman. Un jour, il rencontre Stella Grant (Haley Lu Richarson), une patiente de 17 ans qui, comme lui, est atteinte de mucoviscidose. Le film a donné lieu à un roman à succès.

3. Hustlers (v.f.: Arnaque en talons)

Lili Reinhart

Un film basé sur une histoire vraie et inspiré d'un article publié dans le New York Magazine en 2015. Un groupe de danseuses nues décident de se venger de leurs riches clients de Wall Street en les arnaquant. Lili Reinhart, qui joue Betty Cooper dans Riverdale, se retrouve dans le rôle d’Annabelle, une strip-teaseuse.

4. An Element of Truth (v.f.: Mensonges et trahisons)

Camila Mendes

L’actrice américano-brésilienne qui joue le personnage de Veronica Lodge dans la série télévisée Riverdale est de la distribution de ce suspense de Michael Scott sorti en 2020 sur Netflix. Elle y joue Katie, une jeune aide-soignante qui fait face à la mort du vieil homme dont elle s'occupait. Elle découvre qu'elle est l'unique bénéficiaire de sa fortune.

5. Sightless

Madelaine Petsch

La belle rousse Cheryl Blossom de Riverdale brille dans ce thriller psychologique américain de 2020 basé sur le court-métrage de 2017 qui porte le même titre. Elle joue Ellen aux côtés de l’acteur américain Alexander Koch, que l’on peut voir dans la série télévisée Lucifer.

